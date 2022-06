Ich figury to dzieło chirurga plastycznego? To pytanie towarzyszy przedstawicielkom rodu Kardashian odkąd ich kariera w show-biznesie nabrała tempa. Siostry słyną ze swoich krągłości i z tego, że uwielbiają się nimi chwalić gdzie tylko się da. Zdarzało im się co prawda przyznać do części operacji, ale niektórym stanowczo zaprzeczają.

Khloe Kardashian usunęła implanty pośladków?

Tym razem w centrum zainteresowania znalazła się Khloe Kardashian i jej pośladki. Celebrytka jeszcze w kwietniu dementowała pogłoski, że ma za sobą operację powiększenia pośladków, ale po publikacji zdjęć z ostatniego odcinka show "The Kardashians" temat powrócił. Tym razem w nieco innej formie.

Khloe lubi prezentować na swoim Instagramie efekty swoich treningów. Celebrytka od rozpoczęcia emisji rodzinnego show przeszła ogromną metamorfozę. Teraz gwiazda regularnie trenuje i prezentuje coraz bardziej umięśnione ciało. Gdy w kwietniu jeden z fanów zarzucił jej pod jednym z filmików, że ma nienaturalnie powiększone pośladki, Khloe zaczęła odpierać atak.

Pupa Khloe Kardashian - mniejsza niż do tej pory?

Tak było jeszcze jakiś czas temu. Teraz dyskusja koncentruje się przede wszystkim na tym, że pośladki Kardashian zmniejszyły się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A zaczęło się od przedpremierowego pokazu ostatniego odcinka show "The Kardashians". W jego trakcie Khloe Kardashian miała na sobie biały kombinezon, który podkreślał jej krągłości. Jednak uwagę fanów przykuł jeden szczegół - pupa celebrytki była o wiele mniejsza niż do tej pory.

Zdjęcie Khloe Kardashian i jej pośladki znów w centrum zainteresowania fanów / Backgrid/Rex Features/East News / East News

Spora dyskusja wywiązała się przede wszystkim na Twitterze.

"Co się stało z pośladkami Khloe?" - dociekają fani. Jeden z użytkowników napisał: "Khloe Kardashian usunęła implanty pośladków. Brawo, to jest odpowiedni wizerunek, którego potrzebują młode dziewczyny. Kim i Kylie, czas na wasze pupy".

"Straciła sporo wagi i ćwiczy regularnie, więc jej pośladki znacznie się zmniejszyły, podobnie jak reszta niej. Oczywiście, gdyby miała implanty pośladków, jej pupa nadal byłaby duża" - zauważył jeden z internautów.

Khloe Kardashian i jej pośladki - burza w mediach

Sprawą pośladków Khloe zajął się nawet brytyjski "The Sun". - Podczas gdy sława i fortuna Khloe Kardashian znacznie wzrosły na przestrzeni lat, wygląda na to, że z jej pupą jest zupełnie odwrotnie - pisze "The Sun". Khloe do tej pory sprawy nie skomentowała medialnego zamieszania - fanom nadal pozostają więc tylko spekulacje.

