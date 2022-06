Podlewanie drożdżami to nie tylko genialny patent na to, by kwiaty zachwycały swą urodą. Drożdże sprawdzą się również w ogrodzie, bo poprawią zdrowie i zwiększą plony niektórych warzyw i owoców.

Drożdże - podlewaj rośliny, a efekty cię zaskoczą!

Zdjęcie Marzysz o pięknych roślinach? Warto podlewać je nawozem z drożdży / 123RF/PICSEL

Drożdże to idealny wybór w czasach, gdy wzrasta świadomość ekologiczna. Drożdże sprawdzą się jako zarówno jako nawóz, jak i profilaktyczny środek ochrony ogrodowych roślin. Można nim podlewać pomidory, ogórki, krzewy, truskawki, drzewa owocowe, rośliny ozdobne i doniczkowe. Podlewanie drożdżami jest wskazane w przypadku storczyków, monastery czy gardenii. Zabieg poprawi nie tylko wzrost i kondycję rośliny oraz wpłynie na jej obfite kwitnienie.

Reklama

Naturalny nawóz z drożdży piekarskich ma całą listę zalet. Oto niektóre z nich:

wzmacnia system korzeniowy,

pobudza wzrost roślin,

wpływa na obfite kwitnienie,

ułatwia pobieranie wody i mineralnych składników z gleby,

ogranicza występowanie drobnoustrojów, które powodują choroby.

Zobacz również: Boisz się kleszczy w ogrodzie? Ta roślina ci pomoże





Drożdże - właściwości

Drożdże mają wiele witamin z grupy B, które dla roślin mają działanie odżywcze. Należą do rodziny grzybów, ale nie szkodzą roślinom. Są skuteczne w walce z grzybami odpowiedzialnymi za choroby atakujące rośliny uprawne. Drożdże są bogate w potas, magnez i fosfor, które są niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Te minerały często są składnikiem chemicznych odżywek, które kupujemy. Dlatego warto już teraz zamienić je na naturalny nawóz z drożdży, który przygotujemy sami.

Zobacz również: Krzewy kwitnące całe lato

Nawóz z drożdży - przepis dobry (niemal) na wszystko

Zdjęcie Drożdże to domowy patent na piękne kwiaty i warzywa. Co ważne: prosty i tani / 123RF/PICSEL

Najszybciej przygotujemy nawóz drożdżowy niesfermentowany. Jak go zrobić? To proste. Wystarczy rozpuścić 100 g świeżych drożdży w 10 litrach ciepłej wody. Kolejnym krokiem jest pozostawienie roztworu na godzinę. Po tym czasie nie będzie wymagał rozcieńczenia, dzięki czemu możemy od razu podlewać nim rośliny. I tutaj cenna wskazówka: w przygotowaniu nawozu najlepiej sprawdzi się miękka woda, np. deszczówka. Taka woda nie zawiera związków chloru, dlatego roztwór jest lepiej przyswajalny dla roślin.

Drożdżowy nawóz możemy stosować przez cały sezon, ale nie częściej niż co 2 tygodnie. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy będziemy go stosować głównie wiosną i pod koniec lata.

Zobacz również: Dodaj do wody jeden składnik. Storczyki obsypią się kwiatami!

Drożdże - trik na storczyki

Zdjęcie Specjalna odżywka przygotowana na bazie drożdży to idealny patent na piękne storczyki / 123RF/PICSEL

Drożdże to idealny patent na piękne storczyki. Wystarczy specjalna odżywka na ich bazie, którą wystarczy użyć raz na kilka tygodni. Przepis jest prosty - 100 g drożdży piekarskich rozpuszczamy w 10 litrach ciepłej wody. Taką miksturę odstawiamy na godzinę - gdy drożdże się rozpuszczą, możemy jej użyć do podlania rośliny. Odżywkę najlepiej przelać do większego naczynia i u mieścić w nim doniczkę.

Drożdże - opryskiwanie roślin

Zdjęcie Drożdże możemy wykorzystać do opryskiwania roślin / 123RF/PICSEL

Drożdże można również wykorzystać do przygotowania roztworu, który wykorzystamy do opryskiwania roślin. Do 100 g drożdży należy dodać pół litra tłustego mleka. Całość trzeba wymieszać w 10 l wody. Aby poprawić jego przyczepność, można dodać do niego kilka kropel mydła ogrodniczego lub mydła w płynie. Taką mieszanką dokładnie spryskujemy rośliny za pomocą spryskiwacza.

***

Zobacz również:

Rośliny, które skutecznie odstraszają owady

Sól Epsom na ślimaki i mszyce. Jak stosować?