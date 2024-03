Jak informuje "Fakt" - "W Polsce od 1977 r. zmiana czasu następowała do tej pory na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego co pięć lat dla kolejnych pięciu lat. Podawano w nich konkretne daty rozpoczynających i kończących czas letni w Polsce. Mimo zapowiedzi, że rozporządzenie z 2016 r. będzie ostatnim w sprawie zmian czasu, w marcu 2022 r. premier Mateusz Morawiecki podpisał kolejne rozporządzenie w tej sprawie". Oznacza to, że zmiana czasu na letni środkowoeuropejski czeka nas również 30 marca 2025 r. i 29 marca 2026 r.