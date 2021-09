Kiedy najlepiej wziąć ślub w 2022 roku? Te miesiące przynoszą pecha

Od czego zacząć planowanie ślubu?

Mimo że planowanie ślubu to ekscytujący moment, to wiele par jest przerażonych natłokiem informacji, a przede wszystkim nie wie, od czego zacząć. Najistotniejszą kwestią jest ustalenie daty ślubu. Bez tego nie ma możliwości ruszenia dalej. Dopiero później można zająć się ustalaniem budżetu, szukaniem sali weselnej i przygotowywaniem listy gości.



Mniej więcej rok przed ślubem należy zarezerwować fotografa, kamerzystę, DJ'a lub zespół. Następnie można się skupić m.in. na zamówieniu tortu, zarezerwowaniu wizyty u fryzjera i makijażystki oraz poszukiwaniu sukni i garnituru. To także czas, kiedy trzeba rozejrzeć się za obrączkami oraz zaproszeniami. Na tym jednak nie koniec. Narzeczeni mają mnóstwo obowiązków do ostatniego dnia przed tym ważnym wydarzeniem.



Mimo że przygotowania do ślubu to masa spotkań i stresujących sytuacji, to sen z powiek przyszłej młodej parze spędza data ślubu. Chcą, by ten dzień był jednym z najszczęśliwszych w ich życiu, dlatego też liczą, że data im w tym pomoże.



Narzeczeni wybierając datę ślubu, kierują się licznymi czynnikami. Nie jest to łatwe zadanie. Chcąc wybrać odpowiedni dzień, należy wziąć pod uwagę, czy wymarzona sala weselna nie jest już zarezerwowana oraz to, czy zaufany fotograf nie jest akurat na urlopie.

Zdjęcie Według wielu osób ślub w maju lub listopadzie przynosi pecha / 123RF/PICSEL

Zakochani często chcą, by data ślubu była wyjątkowa i kojarzyła się z wydarzeniem z przeszłości np. pierwszą randką lub pierwszym pocałunkiem. Warto jednak pamiętać o wzięciu pod uwagę pory roku oraz budżetu. Chcąc wziąć ślub latem, trzeba liczyć się z tym, że ceny będą zdecydowanie wyższe niż w przypadku wiosny.



Kiedy najlepiej wziąć ślub w 2022 roku?

Oprócz tego pary wybierając datę ślubu, kierują się przesądami. Według wielu osób ślub w maju lub listopadzie przyniesie pecha, a szczęście zwiastuje miesiąc, który w swojej nazwie ma literkę "r". Ponadto narzeczeni chętnie decydują się wziąć ślub w Boże Narodzenie, Wielkanoc bądź Karnawał. Mają to być sprzyjające daty.

Zdjęcie Wybierając dzień na ślub należy wziąć pod uwagę, czy wymarzona sala weselna nie jest już zarezerwowana / 123RF/PICSEL

Uznaje się również, że pomyślność wróży wzięcie ślubu w ten sam dzień miesiąca co rodzice lub dziadkowie. Tutaj należy pamiętać o jednej kwestii. To sobota ma być tym dniem, który jest uważany za najlepszy. Według licznych przesądów nie zaleca się brania ślubu w czwartek oraz piątek. Te dni mają nieść za sobą straty i cierpienie.



Jeśli dzień i miesiąc zostanie wybrany, to ostatnią kwestią do ustalenia jest godzina. Zdaniem wielu osób ślub o pełnej godzinie wróży harmonię w związku, a dopełnieniem szczęścia będzie wybór między 12. a 15.



