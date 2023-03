Kiedy umiera najwięcej Polaków?

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku najwięcej zgonów wśród Polaków odnotowano w 13 tygodniu danego roku, a zmarło wtedy aż 13,833 tysięcy osób. Niewiele więcej zgonów wskazano również w 14 tygodniu - 13,797. Podobne statystyki przypadają na koniec 2021 roku. W 50 tygodniu zmarło 13,831 tysięcy osób, a w 51 - 13,733. W przeciągu całego roku odnotowano 519 tysięcy zgonów, a średnia tygodniowa wynosiła 10 tysięcy. W dużej mierze do śmiertelności w Polsce przyczyniła się III fala pandemii koronawirusa. Jednak to nie było jedyną przyczyną. Naukowcy wskazują 10 chorób, które zwiększają ryzyko śmierci.

Na co najczęściej umierają Polacy?

Według raportu opublikowanego przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy najczęstszą przyczyną zgonów w 2021 roku były choroby układu krążenia (ChUK), do tych chorób zaliczają się choroby serca oraz naczyń. Stanowiły one 34,8 procent zgonów w Polsce. Według naukowców mocno przyczynił się do nich COVID-19. Duży procent osób umierało również z powodu nowotworów złośliwych - 18 procent i z powodu COVID-19 - 17,9 procent. NIZP-PZH na podstawie danych GUS wymienia dziesięć najistotniejszych chorób, które przyczyniły się do umieralności wśród Polaków:

choroba serca

COVID-19

choroby naczyń mózgowych

miażdżyca

nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc

grypy i zapalenia płuc

nowotwór złośliwy jelita grubego, esicy, odbytnicy i odbytu

cukrzyca

marskość i inne choroby wątroby

nowotworzy in situ, niezłościle i o nieznanym charakterze

