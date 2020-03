Kilka prostych sposobów, by uratować nasz świat

Dobra wiadomość: Żeby ratować świat, wcale nie musisz zostać weganinem-cyklistą, myjącym się dwa razy w tygodniu. Możesz zacząć od noszenia dżinsów lub czarnych sukienek, podwożenia dzieci sąsiadów i oszczędzania energii. Jak to zrobić? Fragment pochodzi z książki "12 sprytnych sposobów jak ocalić nasz świat" autorstwa grupy ekspertów z WWF, czyli jednej z największych organizacji ekologicznych na świecie.

Nie przełączaj sprzętu w tryb czuwania; odłącz go od źródła zasilania i zabij wampira energii

Mają małe błyszczące ślepia czerwonej, zielonej lub niebieskiej barwy, którymi śledzą cię w ciemności, kiedy nocą wychodzisz z pokoju i ziewając, idziesz do łóżka.

Kiedy śpisz, błyszczą tak we wszystkich pogrążonych w mroku pomieszczeniach twojego domu. Kiedy wychodzisz do pracy, nadal będą błyszczeć, ciągną chciwie prąd wtyczkami podłączonymi do sieci zasilającej i czekają, aż wrócisz i ponownie ich użyjesz, albo bezgłośnie, w miarę upływu dnia obwieszczają godziny w pustych pokojach.

Kiedy pozostawiasz urządzenia, takie jak telewizory, kuchenki mikrofalowe, laptopy i ładowarki do telefonów, podłączone do gniazdka w trybie czuwania, to tak, jak gdyby w całym domu przebywała ciżba małych wampirów, wysysających i zużywających prąd oraz zwiększających twoje rachunki za elektryczność bez żadnego pożytku.

Ta zmarnowana ilość prądu w ciągu roku narasta. Nawet jeśli telewizor oszczędnie zużywa energię, pozostawiany w trybie czuwania przez cały rok zużyje jej tyle, ile włączona żarówka przez półtora dnia. Według informacji Energy Saving Trust (Organizacji ds. Oszczędzania Energii) utrzymywanie konsoli do gier w trybie czuwania przez cały rok jest jak pozostawienie włączonego na stałe oświetlenia przez niemal ten sam czas.

Zatem przed pójściem nocą do łóżka albo rano przed wyjściem do pracy pożegnaj się z wampirami. Sprawdź cały dom i powyłączaj urządzenia albo odłącz je od gniazdek. Upewnij się, że nie zostawiłeś podłączonej do gniazdka ładowarki do telefonu. Nawet gdybyś zostawił dla wygody włączone jedno lub dwa urządzenia, to zrobiłoby to różnicę, gdyż każde z nich zużywa prąd i marnuje pieniądze oraz zasoby naturalne, niezbędne do wytworzenia energii elektrycznej.

Jeśli chodzi o oszczędzanie energii, każda odrobina pomaga. A oszczędzanie energii to ogromna część działań potrzebnych do rozwiązania największego problemu naszych czasów - zmian klimatycznych.