Kilkaset przeterminowanych produktów w Biedronce. Na miejsce wezwano policję

Ponad 360 przeterminowanych produktów odkryli klienci jednej z Biedronek w Tomaszowie Mazowieckim. Do placówki wezwano policję, a przedstawiciele sieci zapowiadają "podjęcie odpowiednich kroków, by chronić dobre imię firmy". Co właściwie wydarzyło się w popularnym dyskoncie?