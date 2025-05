Izabela Trojanowskato, urodzona w Olsztynie, 22 kwietnia 1955 roku, wokalistka, aktorka i ikona lat 80. Choć była wychowywana w duchu katolickim i w młodości bardzo chciała wstąpić do zakonu, to finalnie postawiła na muzykę i w wieku zaledwie szesnastu lat odniosła swój pierwszy sukces na Festiwalu Pieśni Sakralnej Sacrosong w Chorzowie.