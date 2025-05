Ogólnopolska Karta Seniora to karta upoważniająca do skorzystania z rabatów w wielu miejscach na terenie całej Polski.

Temperatury za oknem robią się coraz wyższe. Nic więc dziwnego, że to właśnie w maju wielu seniorów decyduje się na wyjazd do uzdrowiska, sanatorium bądź innego obiektu wypoczynkowego . W trakcie wizyty w tego rodzaju miejscach karta OKS może pomóc zaoszczędzić na zabiegach bądź opłatach za pobyt.

Jednym z dodatków, którego wypłata rozpoczyna się w maju tego roku, jest dodatek dopełniający. Owo świadczenie zostało stworzone z myślą o osobach uprawnionych do renty socjalnej, które jednocześnie są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS-u, wysokość rzeczonego dodatku to 2610,72 zł. Co istotne - ze świadczenia potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatek jest wypłacany razem z rentą socjalną.