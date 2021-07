Piękny górski szlak, sporo ludzi, bo sezon na takie wycieczki w pełni. Mijam rodzinę z dzieckiem, które szuka czegoś w plecaku. Wyciąga po kolei rzeczy i podaje kobiecie do potrzymania. Gdy wyciąga bluzę, opiekunka krzyczy:

"Czyś Ty oszalał? Po co brałeś ten polar, jest 30 stopni, tylko miejsce zajmujesz w plecaku!"

Mijam ich i myślę, że dziecko zachowało się bardzo odpowiedzialnie. Idąc w góry należy być przygotowanym na każdą pogodę. Nawet gdy żar leje się z nieba, trzeba mieć w zapasie, kurtkę i ciepły sweter, bo w każdej chwili może przyjść załamanie pogody.

Patrzę na nogi pani, która krzyczała na dziecko i widzę trampki, które nie są obuwiem przystosowanym do górskiej wędrówki. Pani nie była jedyna, bo zły ubiór, niesprawdzanie prognozy pogody to jedne z wielu błędów popełnianych przez turystów pragnących skosztować górskiej przygody.

Kuboty z Morskiego Oka

Obuwie, podstawa odpowiedzialnego wyjścia na szlak. Urazy nóg są jednymi z najczęstszych wypadków zgłaszanych przez turystów w górach. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy teren był niestabilny, podłoże sypkie i wówczas łatwo o wypadek nawet wtedy, gdy na nogach mamy najlepsze górskie buty. Jednak sporo wypadków zdarza się, gdy turyści wybierają się w góry w zwykłych butach sportowych, a nawet w "japonkach", czy...szpilkach.



Ilość historii i zdjęć turystów w najróżniejszym obuwiu stała się już tak popularna, że w internecie można znaleźć strony i grupy poświęcone temu zjawisku. "Kuboty Z Morskiego Oka" święcą prym wśród internautów. To tam pojawia się najwięcej zdjęć z najsłynniejszego szlaku w Tatrach prowadzącego do Morskiego Oka.



Zdjęcie W górach warto wybrać wygodne, sportowe ubrania, które przeznaczone są do górskich wędrówek / 123RF/PICSEL

Turyści chętnie wybierają eleganckie sandałki, buty na koturnach, czy sportowe klapki. O ile w lecie szlak jest prosty, tak w zimie przy odpowiednich warunkach pogodowych łatwo jest o kontuzję. Wystarczy zbyt śliska podeszwa buta, by poślizgnąć się i niefortunnie upaść, doznając urazu kończyn lub głowy. Buty to tylko jedna część garderoby, która może przysporzyć na m trudności na szlaku.



Nie brakuje także opowieści o imprezowych strojach pań, które chętnie prezentowały się na szlaku w krótkich spódniczkach.



„Nigdy nie zapomnę dziewczyny, która przyszła z chłopakiem do Schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w krótkiej spódniczce i w sandałkach. Widać było po minie, że nie jest zbyt zadowolona z wycieczki… Chyba nie spodziewała się takiej trasy” – mówi Katarzyna, która jest doświadczoną turystką górską.

W górach pogoda jest zmienna, więc należy zaopatrzyć się w kilka warstw ubrań na zmianę, dodatkowe skarpety na wypadek przemoczenia w trakcie ulewy, a także ciepłą odzież, gdyby zastała nas noc w trakcie wędrówki, gdy robi się o wiele chłodniej, niż w dzień.



Dlatego warto przed każdym wyjściem w góry sprawdzać na bieżąco prognozę pogody.



Zdjęcie Nawet na najprostszych szlakach górskich może dojść di wypadku. Dlatego warto mieć w plecaku apteczkę oraz znać numer ratunkowy GOPR lub TOPR / Stanisław Bielski / Reporter

„Po zmroku będzie ciemno”

Idąc w góry trzeba wiedzieć, kiedy nastaje wschód i zachód słońca. Jest to pomocne w obliczeniu czasu potrzebnego na zdobycie wyznaczonego wcześniej celu, czy może konieczne będzie szukanie noclegu w schronisku górskim na naszej trasie.



Niestety, nie wszyscy zadają sobie ten trud i z tego powodu w Schronisku PTTK Morskie Oko zawisła kartka "Uwaga! Dzisiaj w Morskim Oku po zmroku będzie ciemno".



Pracownicy schroniska pozwolili sobie na ten żart, gdy grupa 30 osób była sprowadzana przez policjantów jadących przed nimi radiowozem właśnie spod schroniska przy Morskim Oku, bo zastała ich noc, a oni sami nie byli na to przygotowani.



„Trzy spośród tych osób, czyli jedna osoba w podeszłym wieku, dwunastoletnie dziecko oraz kobieta, która twierdziła że zgubiła szkła kontaktowe i ma bardzo duży problem z widzeniem, zostały zabrane do radiowozu i odwieziona na dół. Reszta osób została poinformowana, że nie ma żadnego zagrożenia życia i zdrowia, i wszyscy dzielnie maszerowali na dół na parking, a policjanci z radiowozu oświetlali im drogę” – powiedział wówczas PAP rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.

Jak się wówczas okazało, turyści nie posiadali latarek, ani zwykłych, ani czołówek i nie byli przygotowani pod żadnym względem na wycieczkę po tatrzańskim szlaku, nawet tym najprostszym. Mimo tego, że o zdarzeniu było głośno w mediach w 2017 roku, podobne sytuacje miały jeszcze miejsce i zdarzają się w dalszym ciągu.



Zdjęcie Ratownicy TOPR są gotowi na wezwanie potrzebujących w każdej chwili, jednak często proszą turystów o rozwagę / Paweł Murzyn / East News

Zgubione drogi, pomylone szlaki

W październiku 2017 roku głośno było o ojcu, który wybrał się razem z 11-letnią córką na tatrzańską wycieczkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mężczyzna obrał sobie za cel jeden z najtrudniejszych tamtejszych szlaków - Orlą Perć.



Warunki zimowe panujące w wyższych partiach Tatr, skłoniły go do podjęcia decyzji podczas wędrówki o zawrocie, ale szlak jest jednokierunkowy. Dlatego mężczyzna zmuszony był wezwać TOPR, by śmigłowcem zabrali jego wraz z dzieckiem z tej trudnej trasy.



Mężczyzna nie przemyślał trasy pod względem trudności i warunków, jakie panowały na tej trasie. Niestety, nie on jeden. W kronice TOPR, która jest nieustannie aktualizowana, roi się od podobnych historii, kiedy to ratownicy musieli interweniować.



Brak dokładnej analizy trasy, brak uważności na szlaku i nieczytanie oznaczeń, może doprowadzić do zgubienia lub pomylenia drogi, a to niekiedy może skończyć się tragicznie. Niedoświadczeni turyści niestety nie chcą także korzystać z mapy. Wchodząc na szlak pytają mijanych ludzi, czy jeszcze daleko do celu ich wspinaczki. Niekiedy widać malujące się na ich twarzach zdziwienie, kiedy słyszą, że są dopiero na początku... a zmrok już niebawem.



Góry - rozrywka nie dla każdego?

Mimo rosnącej popularności wycieczek górskich czasem warto zastanowić się, czy ta forma spędzania wolnego czasu jest dla nas. Na górskim szlaku można spotkać osoby pod wpływem alkoholu, które stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie samych, ale także dla innych turystów.



Nie brakuje osób nie mających pojęcia o tym, że regulaminu Parku Narodowego należy przestrzegać i może nie koniecznie zbliżać się do dzikich zwierząt jak lis, czy niedźwiedź, tylko po to, by potem pochwalić się zdjęciem w mediach społecznościowych.



Co roku pracownicy chociażby Tatrzańskiego Parku Narodowego, GOPR czy TOPR, apelują o rozsądek i rozwagę. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i nie jest odpowiednio przygotowany do wędrówki, może pomyśleć nad inną formą spędzania czasu, by zapewnić sobie i innym komfort oraz bezpieczeństwo.



Zdjęcie Góry urzekają swoim pięknem, ale potrafią być także niebezpieczne. Przed wyprawą warto zapoznać się z zasadami chodzenia po górach / Stanisław Bielski / Reporter

