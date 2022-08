Klimatyczne lata 90. Jak dobrze je pamiętasz? Sprawdź się w naszym quizie

Życie i styl

Dołącz do nas:

Lata 90. Kultowe, magiczne, klimatyczne. To tylko kilka określeń, które najczęściej pojawiają się na myśl o tym specyficznym czasie. Powracamy do lat 90. z nostalgią – to czasy pierwszych miłości, niezapomnianych koncertów, podwórkowych szaleństw, rozmów na trzepaku, rozciągniętych swetrów czy pierwszego, wymarzonego walkmana. Ach, kiedyś, to życie smakowało inaczej i wielu z was się z tym zgodzi. "Nie żyliśmy w biegu, cieszyliśmy się chwilą, radości płynęły z małych drobiazgów, a siła z jedności" - napisała kiedyś jedna z internautek. Macie ochotę na małą wycieczkę do przeszłości? Zapraszamy! Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie lata 90. Czy uda wam się zdobyć max punktów?

Zdjęcie Guma Turbo była hitem wśród dzieci dorastających w latach 90. / Dariusz Klamka / East News