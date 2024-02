Zofia

Imię Zofia pochodzi z języka greckiego i oznacza sophia, czyli mądrość. Nie ma w tym krzty przesady, bo faktycznie kobiety o imieniu Zofia uważane są za wyjątkowo inteligentne. Cechuje je także zaradność, pracowitość i rozsądek, a przy tym wielka energia życiowa.

Zofia ma mnóstwo przyjaciół, a często pełni wręcz rolę przywódcy grupy. Jest bardzo wesoła i pogodna, a poproszona o pomoc, nigdy jej nie odmówi. Zofia cieszy się ogromnym szacunkiem innych ludzi i na zawsze pozostaje w ich pamięci - dla niektórych staje się wręcz wzorem do naśladowania.

Kobieta o tym imieniu jest zaskakująco odporna na porażki, zaradna i energiczna. Jest też bardzo elokwentna i pracowita, a przy tym zarówno pełna zapału jak i flegmatyczna. Zofia z dużą łatwością odnajduje się w każdej sytuacji, szybko i skutecznie rozwiązuje nawet trudne problemy, a do tego odznacza się przedsiębiorczością i zaradnością.

Zofia uwielbia nieść innym pomoc, opiekować się słabszymi i potrzebującymi. Nic dziwnego więc, że kocha też pracę w ludźmi i świetnie sprawdza się w takich zawodach jak: pedagog, przedszkolanka, psycholog czy lekarz.

Zofia obchodzi imieniny 30 kwietnia, 15 i 24 maja, 18 i 30 września. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Zofii jest 15 maja.

Anna

Imię Anna (Hanna) pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza dosłownie "pełną wdzięku i łaski". W Polsce pojawiło się ono w XIII wieku, zaś w formie Hanna nieco później - w XIV wieku. Forma Hanna stała się ostatecznie imieniem nadawanym samodzielnie.

Anna to wyjątkowo rodzinna, oddana bliskim kobieta, ceniąca sobie wygodne i spokojne życie. Ważne jest dla niej poczucie bezpieczeństwa, więc interesują ją przedsiębiorczy i dobrze sytuowani mężczyźni. Gdy już znajdzie tego jedynego, jest bardzo lojalna, choć lubi rozkazywać i wymuszać posłuszeństwo - jest bowiem głęboko przekonana, że zawsze ma rację.

Anna jest bardzo wrażliwa i emocjonalna, a przy tym energiczna, pomysłowa i błyskotliwa. Ma chłodny, analityczny umysł i doskonale radzi sobie w życiu zawodowym. Jest świetną specjalistką w swoim fachu, łatwo zdobywa pieniądze, podziw współpracowników, a nawet sławę. Anna odważnie i jasno wykłada swoje racje, za co jest szanowana i lubiana przez swoich podwładnych.

Anna powinna wykonywać pracę zgodną z jej zamiłowaniami - wtedy odda się jej w stu procentach i szybciej odniesie sukces. Sprawdzi się też w zawodzie nauczyciela lub pedagoga.

Anna imieniny obchodzi 9 stycznia, 1 lutego, 3 i 26 marca, 8 i 16 kwietnia, 7, 9, 17, 26 i 27 czerwca, 6, 13, 15, 20, 23 i 26 lipca, 26 sierpnia, 21 września, 1, 3, 4, 5, 13, 15 i 26 października, 20, 21 i 28 listopada. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Anny jest 26 lipca.

Helena

Helena to imię greckie, które pochodzi od słów hele (blask), helane (pochodnia) lub selene (księżyc). Nazwą helene określano również kosz trzcinowy niesiony w procesji podczas święta zwanego helenoforiami.

Helena to wyjątkowo delikatna i uczuciowa kobieta. Kocha poezję, piękne przedmioty i dobry design. Sama jest niesamowicie kobieca, zmysłowa i z łatwością rozkochuje w sobie mężczyzn. Choć w życiu prywatnym jest delikatną i zamkniętą w swoim świecie introwertyczką, to w pracy jest urodzoną szefową i doskonale zarządza zespołem. Helena z łatwością rozstawia podwładnych po kątach, ale sama nie znosi, gdy wydaje się jej rozkazy.

Helena to urodzona artystka, która skrycie marzy o sławie i luksusach. Doskonale zna się na modzie, sztuce i teatrze i zawsze jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi - ona po prostu wie, gdzie i z kim należy bywać. Kobieta o tym imieniu posiada sporą inteligencję i łatwo odnosi sukcesy, ale ciężko znosi porażki - każdą odbiera bowiem jako zniewagę dla niej samej.

Helena ma wiele talentów, ale najlepiej sprawdzi się w zawodach artystycznych, jako redaktor prasy kobiecej lub kulturalnej, historyk, modelka, dekoratorka wnętrz czy malarka.

Helena imieniny obchodzi 2 marca, 23 i 26 kwietnia, 4 i 22 maja, 18 i 31 lipca, 13 i 18 sierpnia, 23 września, 4 listopada i 19 grudnia. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Heleny jest 18 sierpnia.

Apolonia

Imię Apolonia pochodzi z języka greckiego i wywodzi się od imienia starożytnego boga Apolla. Znaczy ono dosłownie tyle co „poświęcona Apollowi”. Apolonia jest żywa, temperamentna i wszędzie jej pełno. Jest również szczera i prawdomówna, więc zdarza się jej ranić ludzi, bo zazwyczaj mówi dokładnie to, co myśli. Apolonia jest kobietą wyjątkowo twórczą, a ponieważ świetnie kojarzy fakty, jest inteligentna i lubi pracę z ludźmi, to szybko pnie się po drabinie sukcesu.



Apolonia kładzie mocny nacisk na edukację i, zarówno w szkole jak i w pracy, pnie się wytrwale w górę, będąc sobie sama "sterem, żeglarzem i okrętem" - jest bowiem wyjątkowo samodzielna.



Apolonia doskonale sprawdzi się na stanowiskach wymagających kontaktu z innymi ludźmi oraz mądrego i odpowiedzialnego działania. Pisane są jej więc takie zawody jak sędzia, mediator czy adwokat - wszystkie, w których liczy się prestiż. Co ciekawe, Apolonia ma też mnóstwo talentów i jest urodzoną artystką - odnajdzie się więc w każdym zawodzie, w którym będzie mogła tworzyć.

Apolonia obchodzi imieniny 9 lutego, 10 kwietnia i 18 kwietnia. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Apolonii jest 9 lutego.

