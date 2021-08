Sceny z kabulskiego lotnisk obiegły świat. Bo błyskawicznej akcji zdobywania ważny strategicznie miast w Afganistanie przez Talibów, którzy odzyskali władzę w tym państwie, wśród cywili wybuchła panika. Ci, którzy pamiętali restrykcyjne rządy tego fundamentalistycznego ugrupowania islamistycznego, drżą teraz o swoją przyszłość i życie.

Można usłyszeć jasny przekaz, że pod władzą Talibów można spodziewać się wielu zmian i powrotu do surowych zasad życia. Kabul przez wszystkie te lata, kiedy Talibowie nie byli u władzy, bardzo się rozwinął i otworzył na nowe możliwości, zwłaszcza w temacie kobiet - ich pracy oraz edukacji.



Dziś Afganki w strachu nie opuszczają domów w obawie o swoje życie. Chociaż Talibowie zapewniali, że mieszkańcy Kabulu nie mają się czego obawiać, to ludność, a zwłaszcza kobiety, domyślają się, co może ich czekać.



"Siedzę tutaj, czekając, aż przyjdą. Nie ma nikogo, kto by pomógł mi ani mojej rodzinie. Po prostu siedzę z nimi i moim mężem. A oni przyjdą po ludzi takich jak ja i mnie zabiją. Nie mogę zostawić mojej rodziny. A poza tym gdzie bym poszła?" - powiedziała Zafira Ghafari w rozmowie z iNews.

Reklama

Zarifa Ghafari jest jest burmistrzynią miasta Majdanszahr i ma 27 lat. To ona od lat walczy o prawa kobiet w Afganistanie. Zarifa w dalszej części wypowiedzi dodała, że nie ma na kogo liczyć, ale już nie boi się śmierci. Takich dramatycznych wypowiedzi Afganek jest sporo. Wiele z nich jednak stara się chronić życie swoje i swoich dzieci.



Co to jest burka, hidżab i nikab?

W obawie przed nieprzewidywalnymi zachowaniami Talibów, w ekspresowym tempie ze sklepowych półek w Afganistanie znikają burki, czyli nieprzeźroczystych nakryć głowy, gdzie nie widać nawet oczu osoby, która ją nosi. Widoczność zapewnia siatkowany materiał, ale cała reszta ciała jest szczelnie zakryta.



To najbardziej radykalny sposób zasłaniania ciała przez muzułmanki przestrzegające purdah, czyli praktyki uniemożliwiającej obserwację kobiety w przestrzeni publicznej poprzez odpowiedni ubiór.



Lżejszą formą zakrywania ciała i włosów jest noszenie hidżabu lub nikabu, jednak one nie satysfakcjonują Talibów. To oni nakazali noszenie burek po pierwszym przejęciu władzy, teraz, gdy powrócili do Kabulu po 20 latach, kobiety w strachu znów założyły na siebie burki.



Za brak tak restrykcyjnego ubioru kobietę może spotkać ukamienowanie, chłosta lub oblanie kwasem, co już wcześniej się zdarzało. Jak informuje "The Guardian" w Afganistanie drogą online już została przekazana informacja o ponownym obowiązku noszenia burki. Nic więc dziwnego, że lokalni sprzedawcy podnoszą ceny burek, które Afganki wykupują w popłochu.



Nie tylko Afganki drżą o swoje życie

O swoje życie i bezpieczeństwo obawiają się nie tylko muzułmanki, ale także zagraniczne dziennikarki, przebywające obecnie w Afganistanie. Wśród nich jest Jagoda Grondecka, Iranistka, publicystka i komentatorka spraw bliskowschodnich, która relacjonuje sytuację i angażuje się w organizację pomocy dla tamtejszej ludności.

Oczywiście dziennikarka nie ukrywa, że obawia się Talibów, również jeżeli chodzi o jej działalność, ale otrzymuje także pogróżki od osób niezwiązanych z tą organizacją.



"Mamy akcję zgłaszania takich dzi**k jak ty do cyberoddziału talibów. Właśnie cię zgłosiłem. Załączyłem twoje wpisy, dzi**o. Chciałaś sobie po****ać perskiego księcia? To teraz będziesz ru*****. Talibowie znajdą cię i zabiją" - brzmi treść wiadomości, jaką otrzymała Jagoda Grondecka.

To tylko z niektórych słów, jakie otrzymują dziennikarki zajmujące się tematyką obecnej sytuacji Afgańczyków. Aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, nawet zagraniczne prezenterki przywdziały ubiór zakrywający ciało. Świat obiegło zdjęcie dziennikarki CNN, Clarissy Ward, która prowadziła relację dla swojej stacji ubrana w czarne szaty.



Jak widać, taki ubiór obowiązuje nie tylko muzułmanki na terenie Afganistanu. W wielu nagraniach można zobaczyć jeszcze niezasłonięte w całości twarze kobiet w Afganistanie, na których maluje się strach, rozpacz i wściekłość, a ich oczy wypełnione są łzami.



Zamknięte w domach, czekają na rozwój wydarzeń i mają świadomość tego, że ich dotychczasowe życie dobiegło końca. Teraz świat mogą oglądać tylko zza drobnych oczek burki.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Wideo (IGTV)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zarabiają sporo pieniędzy, ale jakim kosztem? Interia.tv