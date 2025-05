Podróż z ryzykiem w tle

Siedzenie w samolocie to dla wielu z nas głównie synonim nudy, ciasnoty i lekkiego dyskomfortu. Ale jak się okazuje, sprawa jest poważniejsza: nieodpowiednia pozycja w fotelu może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż tylko zdrętwiałe nogi.

Brytyjski ekspert Lee Cartwright, specjalista opieki nad osobami starszymi, ostrzega: skrzyżowane nogi podczas długiego lotu to prosta droga do problemów z krążeniem, a nawet zakrzepicy. I choć może się wydawać, że to drobnostka, nauka stoi po jego stronie.

Dlaczego skrzyżowane nogi to zły pomysł?

Na co dzień wielu z nas siada w ten sposób bez zastanowienia. Ot, wygodnie, naturalnie, elegancko. Problem w tym, że w samolocie - zwłaszcza podczas lotów trwających ponad cztery godziny - ta "wygoda" może skończyć się naprawdę źle.

Kiedy siedzisz ze skrzyżowanymi nogami, uciskasz naczynia krwionośne, zaburzasz przepływ krwi i narażasz organizm na powstanie zakrzepu. A zakrzep, który oderwie się i trafi do płuc, może wywołać zator tętnicy płucnej - stan zagrażający życiu.

Niewielu podróżnych o niej wie

Zakrzepica to nie jest schorzenie zarezerwowane dla starszych ludzi czy osób po operacjach. Każdy, kto spędza długie godziny bez ruchu, np. w samolocie, jest potencjalnie narażony.

Zasypianie w samolocie bywa trudne przez połączenie hałasu, suchego powietrza i sztucznego oświetlenia 123RF/PICSEL

Ryzyko rośnie, jeśli masz nadwagę, palisz papierosy, cierpisz na choroby przewlekłe (np. cukrzycę), a nawet jeśli jesteś wysoka i brakuje ci miejsca na nogi, więc trzymasz je podkurczone.

Osoby po 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z historią zakrzepicy, z żylakami, z chorobami serca, a także ci, którzy niedawno przeszli zabieg chirurgiczny - wszyscy oni powinni być szczególnie ostrożni. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić specjalne pończochy uciskowe lub profilaktyczne środki przeciwzakrzepowe przed długim lotem.

Zadbaj o krążenie - nawet na wysokości 10 tysięcy metrów

Na szczęście nie jesteśmy bezbronni. Eksperci zgodnie podkreślają: najważniejszy jestruch. Co godzinę warto wstać i przespacerować się choćby do toalety. Jeśli to niemożliwe - ruszaj stopami, zginaj kolana, kręć kostkami.

Możesz też napiąć mięśnie łydek na kilka sekund i puścić - to pobudza krążenie bez odpinania pasów. Pij dużo wody, nie pij alkoholu i kawy, bo działają odwadniająco, a odwodnienie zwiększa gęstość krwi.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Ważna jest cała postawa twojego ciała. Nie garb się, staraj się trzymać plecy w miarę prosto, a stopy płasko na podłodze. Jeśli możesz, wybierz miejsce przy przejściu - łatwiej będzie ci wstawać. Warto również zrezygnować z bardzo obcisłych ubrań czy pasków zaciskających brzuch i uda.

Skrzyżowanie nóg w samolocie może wydawać się niegroźne - to w końcu odruch. Ale warto sobie przypomnieć, że ciało w czasie lotu jest w innej rzeczywistości fizjologicznej niż na ziemi. Niskie ciśnienie, sucha atmosfera, brak ruchu - wszystko to sprzyja zakrzepom. A skoro wystarczy zmienić pozycję, napić się wody i co jakiś czas poruszać nogami, by zmniejszyć ryzyko, to czemu tego nie robić?

