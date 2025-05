Hortensja pnąca nie ma dużych wymagań. To jedna z nielicznych roślin kwitnących, która nadaje się do uprawy w cieniu . Warto pamiętać, że najlepsze będzie miejsce półcieniste i osłonięte od wiatru . Ma też wysoką odporność na mróz i niskie wymagania glebowe.

Świetnie nadaje się do tworzenia efektownych pnączy - roślina doskonale radzi sobie we "wspinaczce" po chropowatych powierzchniach. Dzięki temu idealnie nadaje się do obsadzania murów, ogrodzeń, altan czy pergoli. Jeśli chcemy, by rosła wysoko w pionie, warto umieścić ją na solidnych podporach lub zamontować specjalne haczyki. Hortensja pnąca sprawdzi się też jako roślina okrywowa, np. na wzniesieniu czy pagórkowatym terenie. Ogromnym atutem jest jej dobry wzrost nawet w zacienionych miejscach.