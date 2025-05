Velika Plaža, czyli "długa plaża", znajduje się na terenie Ulcinj - najbardziej wysuniętego na południe miasta na czarnogórskim wybrzeżu. Liczy 12 kilometrów i jest jedną z najdłuższych plaż na terenie Europy. Często mówi się też o niej w kontekście jednego z najpiękniejszych tego typu miejsc na kontynencie. Plaża jest obecnie dostępna dla wszystkich - mogą z niej korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ plaża to zarówno zatłoczone, jak i spokojniejsze miejsca.

Przynajmniej tak było do tej pory. Sytuacja może ulec zmianie, jeśli dojdzie do skutku realizacja luksusowego kurortu. Inwestycja ma na celu nie tylko przyciągnąć turystów z zachodniej Europy, ale i przyspieszyć wzrost gospodarczy. To pomysł firmy Eagle Hills Properties (z siedzibą w Dubaju), która zajmuje się nieruchomościami. Teren ma być wstępnie wydzierżawiony na 90 lat. Inwestycja zyskała nawet miano "Nowego Dubaju" i "Dubaju Bałkanów".