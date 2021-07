​Koci influencerzy podbijają serca internautów

Model Maomao

Brytyjski krótkowłosy kot Maomao jest modelem, który uczestniczy w pokazach samochodów w Chinach. Za jeden występ dostaje ponad 1500 dolarów. Chętnie wchodzi w interakcje z odwiedzającymi salon. Jest cierpliwy i majestatyczny. Często nosi ludzkie stroje. Jego właściciel, Zheng Zhi, który pracuje w dziale marketingu firmy samochodowej, pół roku temu wpadł na pomysł, żeby zamiast modelek prezentujących auto zatrudnić własnego kota.



Maomao nie pozuje więcej niż dwie godziny dziennie. Jest przyjacielskim futrzakiem o łagodnym usposobieniu. Podczas pokazów cierpliwie siedzi na samochodzie, gdyż po każdym występie dostaje smakowitą przekąskę. Niektórzy uważają, że praca i przebieranie kota nie są zgodne z jego naturą i mogą niekorzystnie wpłynąć na jego zdrowie. Właściciel ma inne zdanie na ten temat. Uważa, że jego pupil ma się bardzo dobrze. Co więcej, chce rozwinąć biznes i zacząć organizować kursy dla kotów, które będą modelami w reklamie.

Milioner Coby

Rebecca i John zaczęli się spotykać w 2015 roku. Wkrótce postanowili adoptować kota. John miał pewne wątpliwości, ale jego dziewczyna od razy wiedziała, że chce tylko Coby’ego. Brytyjski krótkowłosy kot zasnął w jej ramionach, czym całkowicie kupił sobie nowych właścicieli. Był słodkim maluchem i wyrósł na pięknego kota, o nieco zezowatych, niebieskich oczach. Wygląda jak przytulanka albo postać z kreskówki. Lubi przeglądać się w lustrze i właściciele podejrzewają, że jest świadomy swojej urody. Ludzie nazywają go "najpiękniejszym kotem na ziemi" albo "kotem o najpiękniejszych oczach".

Coby wystąpił w reklamach wiodących film produkujących kocią karmę i kosmetyki, ma swoją listę utworów na Spotify, a w popularnym spocie reklamowym zachęca do oddawania krwi. Jego zdjęcia pojawiły się nawet w poczytnym magazynie "People".



Koci rodzice zarobili na nim więcej, niż byli w stanie przewidzieć. Dlatego rozpieszczają go i kupują mu najlepsze jedzenie oraz zabawki. Coby jest wart 1,5 mln dolarów, a jego konto na Instagramie obserwuje prawie 2 mln osób. Jego właściciele żartują, że nic nie znaczą, bo pracują dla własnego kota.

Rekordzistka Nala

Najbardziej popularnym kotem na Instagramie jest jednak Nala. Kotka została adoptowana ze schroniska, kiedy miała pięć miesięcy. Lubi kartonowe pudełka, jedzenie i kocie zabawki. Jest słodka, zabawna i sprawia, że ludzie wokół niej stają się szczęśliwsi. Jej właścicielki, Shannon Ellis i Varisiri Methachittiphan, powołały do życia firmę "Love", której celem jest ochrona zdrowia zwierząt i poprawa ich warunków życia.

W 2020 roku Nala zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako kot, który ma najwięcej obserwujących na Instagramie, z liczbą 4 323 973 osób.



Nala jest prawdziwą bizneswoman - jest twarzą kociej karmy, wydała książkę "Jak żyć pełnią życia", a jej wizerunek ozdabia kocie akcesoria i zabawki.



Jej właścicieli ubolewają, że ponad połowa zwierząt, które trafiają do schroniska jest usypiana, ponieważ nie znajduje nowego właściciela. Uważają, że bardzo ważna jest odpowiednia edukacja - dzięki niej cała sprawa może się skończyć happy endem.



Przystojniak Lulu

Lulu mieszka w Korei i jest mieszańcem kota brytyjskiego krótkowłosego, muchkina i szkockiego zwisłouchego. Jak pisze jeden z użytkowników You Tube - LuLu dla sportu kradnie serca ludzie. Czy śpi, czy się myje, czy zajmuje się inną kocią aktywnością - jest po prostu doskonały. Nie musi się szczególnie starać, by wszyscy go kochali.



Inny internauta uważa, że LuLu potrafiłby przywrócić pokój na świecie, bo daje tyle szczęścia, że ludzie przestaliby walczyć między sobą.

Lulu jest nie tylko najsłodszy na świecie, ale ma talent aktorski. Buduje suspens, jest świetnym komikiem, nieoczekiwanie zastyga w dziwnych w pozach, jakby chciał powiedzieć - "podziwiajcie mnie, skoro wam na to pozwalam". Wygląda, jakby się ciągle czymś dziwił. Jest antydepresantem i powinien być zapisywany na receptę.



Jego kocia mama, Claire, podczas nagrań nie pokazuje twarzy, bo to LuLu jest tu gwiazdą. Jej vloga na YouTubie, Kittisaurus, subskrybuje 2,78 mln osób.

Podróżniczka Suki

Suki jest bengalem, mieszka w Kanadzie i lubi podróże. Razem ze swoimi właścicielami pływa kajakiem, wędruje po szlakach i odwiedza ciekawe miejsca. Jest piękna, spokojna i zdyscyplinowana.

Olga Konik



***

