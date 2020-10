Koci wojownicy

Kaczka, Gęś i Charlie, to kociaki z charakterem, które dostały drugie życie, dzięki pomocy wspaniałych ludzi. Teraz odpłacają miłością i przywiązaniem swoim właścicielom za to, że je wyleczyli i dali im dach nad głową.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Kaczka i Gęś



Kaczka wygląda, jak dinozaur T-Rex. Kiedy miała sześć miesięcy, ktoś przyniósł ją do weterynarza. Zwierzątko było chore i aby go ratować, doktor amputował mu przednie łapki. Jak się okazało kotka miała wielką wolę życia, bo nie tylko pomyślnie przeszła zabieg, ale nauczyła się chodzić na tylnych łapkach. Nowy właściciel woła na nią Kaczka, bo próbując utrzymać równowagę, ma kaczkowaty chód.



Kotka od początku była wulkanem energii. Uwielbia biegać, skakać i nie ma miejsca, gdzie by się nie potrafiła wdrapać. Mieszka z trzema psami i pięcioma kurami, ale jej kompanem do psot jest buldog francuski Bimini. Polubili się od pierwszego dnia, kiedy przyszła do domu i od tej pory są nierozłączni.

Instagram Wideo

Niedawno do Kaczki dołączyła Gęś, mały kotek o jednym oczku. Jak się okazało Kaczka jest bardzo opiekuńcza względem malucha. Myje go i często się z nim bawi.



Instagram Post

Właściciel zwierząt prowadzi profil na Instagramie, gdzie dokumentuje życie "pani kotozaur", jak zabawnie nazywa swoją ulubienicę. Obserwuje go 273 tys. miłośników zwierząt.