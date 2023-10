Spis treści: 01 Te znaki są swoim przeciwieństwem. Nienawidzą przebywać razem w jednym pomieszczeniu

02 Konwersacja między tymi znakami przypomina walkę między sercem a rozumiem. Nigdy się nie dogadają

03 Rozmowa tych znaków może skończyć się katastrofą. Lepiej będzie, gdy nie będą się do siebie zbliżać

Te znaki są swoim przeciwieństwem. Nienawidzą przebywać razem w jednym pomieszczeniu

Problemy w komunikacji może mieć Baran z Bykiem. Przede wszystkim ich podejście do życia jest całkowicie odmienne. Baran jest znakiem energii i entuzjazmu, gotowym do podejmowania ryzyka i impulsywnych działań. Natomiast Byk jest bardziej cierpliwy i spokojny, ceni sobie stabilizację. Warto pamiętać, że obydwa znaki są bardzo uparte, a podczas konfrontacji swoich opinii może dojść do wielkiego konfliktu. Baran często lubi dominować innych, a Byk ceni sobie niezależność, dlatego pozostawienie ich samych w jednym pokoju może okazać się złym pomysłem. Bezpośredniość Barana może być odpychająca dla Byka, który zazwyczaj stara się rozważnie dobierać swoje słowa. Te znaki zodiaku nie będą się nigdy przyjaźnić.

Zdjęcie Kłótnia Barana i Byka mogłaby trwać godzinami / pexels.com

Konwersacja między tymi znakami przypomina walkę między sercem a rozumiem. Nigdy się nie dogadają

Znakami, które nigdy się wzajemnie nie polubią, są Rak i Waga. Rak jest przede wszystkim bardzo emocjonalny i intuicyjny. Natomiast Waga woli w życiu, kierować się rozumiem i harmonią. Przez to, że Rak zazwyczaj stawia na serce, niż rozum może prowadzić do częstych konfliktów między nim a Wagą. Waga bywa również bardzo niezdecydowana, co może irytować Raka, który bywa impulsywny.

Zdjęcie Raka i Wagę nic w życiu nie łączy / Getty Images

Rozmowa tych znaków może skończyć się katastrofą. Lepiej będzie, gdy nie będą się do siebie zbliżać

Lew i Koziorożec to znaki, które bardzo się od siebie różnią i nie przepadają za sobą. Lew zazwyczaj ma silne ego i lubi być w centrum uwagi. Natomiast Koziorożec nie lubi się wychylać i woli skupić się na pracy i długoterminowych celach. Zodiakalnemu Lwu życie Koziorożca może wydawać się niezwykle nudne. Może też czuć się sfrustrowany, gdy Koziorożec nie będzie zwracał na niego uwagi. Warto podkreślić, że Lew jest znakiem dominującym, a Koziorożec miewa manię kontrolowania wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Rozmowa tych dwóch znaków jest niczym mieszanka wybuchowa.

Zdjęcie Gdy Lew i Koziorożec się kłócą, to lepiej nie wchodzić im w drogę / Getty Images

