Koniec ze zbieraniem plastikowych nakrętek. Organizacje charytatywne stracą część dochodów

Życie i styl

Prawdopodobnie każdy choć raz w życiu słyszał o akcji zbierania plastikowych nakrętek, które są formą niesienia pomocy potrzebującym. Wszystko wskazuje na to, że od połowy przyszłego roku nie będzie można gromadzić nakrętek, gdyż będą one fabrycznie przytwierdzone do opakowania, a wszystko to za sprawą unijnej dyrektywy SUP.

Zdjęcie Od połowy 2024 roku nakrętki będą fabrycznie przytwierdzone do opakowania / 123RF/PICSEL