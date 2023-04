Spis treści: 01 Po co segregować śmieci? Tak uzyskujemy lepszy surowiec do recyklingu i dbamy o środowisko

Po co segregować śmieci? Tak uzyskujemy lepszy surowiec do recyklingu i dbamy o środowisko

Nie da się ukryć, że żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku, czemu winni jesteśmy tylko i wyłącznie my - ludzie.

Anioł z wysypiska By zniwelować skutki zanieczyszczenia środowiska i zmniejszyć produkcję, chociażby plastiku, powstało zjawisko recyklingu, czyli ponownego użycia materiałów - papieru, szkła, plastiku.

Segregacja śmieci jest nieodłącznym elementem recyklingu. Dzięki niej uzyskujemy lepszy surowiec do recyklingu, a co za tym idzie - zmniejszamy zużycie surowców naturalnych oraz oszczędzamy energię potrzebną do wyprodukowania nowych materiałów.

W założeniu recyklingu, w obiegu zostają już tylko te niegdyś wyprodukowane. Dlatego tak ważna jest dbałość o odpowiednią segregację śmieci, a z nią wciąż wielu Polaków ma poważny problem.

Jakie błędy popełniamy najczęściej podczas segregacji śmieci?

Zdjęcie Śmieci sortujemy teraz na pięć kategorii / 123RF/PICSEL

Przez mnogość przepisów regulujących segregację odpadów, często też brak odpowiedniej edukacji z tego zakresu, Polacy do dziś popełniają wiele błędów przy codziennym wyrzucaniu śmieci.

Niejasności pojawiają się, gdy musimy wyrzucić daną rzecz do odpowiedniego kontenera.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

Rozporządzenie stanowi jednak podstawę, a w życiu codziennym pojawiają się różne sytuacje, a w naszych domach mogą znaleźć się produkty, których nigdy wcześniej nie wyrzucaliśmy.

Jakie więc błędy często popełniają Polacy przy wyrzucaniu śmieci?

Jeden z najczęstszych błędów dotyczy odpadów biodegradowalnych, nazywanych w skrócie odpadami bio.

Faktycznie często trafiają tam odpowiednie śmieci, jak obierki warzyw i owoców, ale zapakowane... w worki.

Odpady biodegradowalne powinniśmy wrzucać do pojemnika luzem, bez worków, czy nawet papierowych toreb.

W tym kontenerze też często lądują kości po kurczaku, ości ryb, czy odchody zwierząt domowych. Takie śmieci powinny jednak znaleźć się w odpadach zmieszanych.

Zdjęcie Częstym błędem podczas wyrzucanie odpadów biodegradowalnych jest ich wrzucanie do pojemnika w worku lub papierowej torbie / 123RF/PICSEL

Wyzwaniem też są kartony po sokach i mleku. One często trafiają do odpadów zmieszanych, lub nawet papierowych, a powinny znaleźć się w pojemniku na tworzywa sztuczne i plastik (żółty pojemnik).

Większe ilości szklanek, kubków, talerzy nie wrzucamy do odpadów szklanych, a zawozimy do PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pojedyncze sztuki możemy wrzucić do odpadów zmieszanych.

Do koszy na szkło trafiają też często lustra, żarówki czy szkło żaroodporne. To także nie powinno się tam znaleźć.

Jeżeli chodzi zaś o pojemnik na papier, nie wrzucamy tam ręczników papierowych, tapet, czy pieluch, bo i to często w nich się znajduje.

PSZOK. Miejsce zadań specjalnych

Zdjęcie Odpadów wielkogabarytowych nie należy zostawiać gdzie popadnie. Termin i miejsce odbioru gabarytów podany jest zwykle w harmonogramie, który na ogół znaleźć można na stronie internetowej gminy i w punkcie ogłoszeń / 123RF/PICSEL

Kiedy podczas segregacji śmieci w domu napotkamy wątpliwość, gdzie wyrzucić daną rzecz, warto sprawdzić regulacje segregacji odpadów na oficjalnej stronie danej gminy. Tam także znajdziemy z pewnością adres najbliższego PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

To właśnie tam powinniśmy zawieźć problematyczne odpady, które nie pasują do papieru, szkła, plastiku, odpadów zmieszanych, czy biodegradowalnych.

Tam znajdują się odpady wielkogabarytowe, jak meble, odpady po remoncie, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt AGD i RTV, czy przeterminowane leki.

Nowe zasady segregacji śmieci od 2025 roku. Kolejne zmiany

Zdjęcie Nowe przepisy odnośnie segregacji odpadów, dotyczą odpadów budowlanych / 123RF/PICSEL

Wiele osób wciąż ma problemy z poprawnym segregowaniem odpadów, a w planach jest wprowadzenie kolejnych, nowych przepisów regulujących tę czynność.

Miały one wejść w życie już 1 stycznia 2023 roku, ale rządzący ustalili przesunięcie terminu na 1 stycznia 2025 roku.

Wtedy to nastąpi podział segregacji odpadów budowlanych na:

Metal,

Drewno,

Szkło,

Tworzywa sztuczne,

Odpady mineralne,

Gips.

Nowe przepisy jednak nie będą dotyczyły osób remontujących lub budujących dom na użytek własny. Z obowiązku zwolnione też będą odpady budowlane dostarczone właśnie do PSZOKu.

Kara za złe segregowanie śmieci? To możliwe

Zdjęcie Za złą segregację śmieci możemy otrzymać karę finansową / 123RF/PICSEL

Za nieprawidłową segregację śmieci obywatele muszą płacić. Ile więc wynosi kara za nieprawidłowe wyrzucanie śmieci? Wymierzaniem kary zajmuje się straż miejska i to ona może ukarać mandatem nawet do 500 zł za brak opłat lub brak segregacji odpadów.

Do zgłoszenia nieprawidłowości dochodzi, gdy firma odbierająca śmieci przyjmie je jako zmieszane, a następnie zgłosi sytuację użytkownikowi lokalu, wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta.

Wówczas zostaje wydana zgoda na wszczęcie postępowania, a konsekwencją może być chociażby nałożenie przez służby nowej, wyższej opłaty za wywóz śmieci.