Na polskim rynku działa ok. 42 tys. automatów paczkowych . Najnowsze raporty wskazują, że nasz kraj znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby takich urządzeń, a w skali globalnej wyprzedzają nas tylko Chiny .

Co ciekawe - spośród wszystkich 2477 gmin w Polsce zaledwie 17 z nich nie ma jeszcze żadnego automatu paczkowego - wskazują autorzy raportu pt. "Automaty paczkowe 2.0: Rozwój, innowacje, przyszłość". Ponadto największa liczba takich urządzeń stoi w województwach mazowieckim i śląskim - na Mazowszu jest ich aż 6 tys., natomiast Śląsk charakteryzuje się największym zagęszczeniem automatów paczkowych - 41 urządzeń na 100 mkw.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie postanowili odpowiedzieć na pytanie, jakie bakterie występują na automatach paczkowych w Polsc e, czy są one groźne dla naszego zdrowia, i w tym celu przeprowadzili niezbędne badania naukowe .

Z automatów paczkowych pobrano wymazy oraz odciski z wykorzystaniem specjalnych pożywek mikrobiologicznyc h, które następnie zostały przetransportowane do laboratorium Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i poddane badaniu.

" Najwyższe zanieczyszczenie mikrobiologiczne powierzchni zanotowano w przypadku urządzeń znajdujących się w dzielnicach: Czuby Północne, Czuby Południowe oraz w Dzielnicy Dziesiątej , a najniższe dla Bronowic, Czechowa Północnego oraz Tatarów . Miało to głównie związek z tym, iż dwie pierwsze dzielnice zamieszkuje największa liczba osób , potencjalnych użytkowników urządzeń paczkowych. Z tego powodu nasza analiza wykazała dodatnią korelację między poziomem zanieczyszczenia a liczbą zameldowanych mieszkańców" - wyjaśniają młodzi naukowcy.

Ponadto młodzi naukowcy przypominają, że jednym z najbardziej efektywnych sposobów na ograniczenie kontaktu z potencjalnie patogennymi mikroorganizmami, które znajdują się w naszym otoczeniu, jest prawidłowe mycie dłoni po powrocie do domu. Pozwala to na pozbycie się do 90 proc. mikroorganizmów z powierzchni naszej skóry dłoni.