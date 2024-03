Zamówienie w internecie danego towaru, opłacenie go, a następnie wybranie formy dostarczenia paczki to tylko połowa sukcesu. Niestety często zdarza się, że nasza przesyłka trafia w niepowołane ręce , a jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest nieodpowiedzialność i lekkomyślność kurierów.

Rzecz jasna, w tej grupie zawodowej prawdopodobnie większość osób rozwożących przesyłki wykonuje swoje obowiązki zgodnie ze sztuką, dlatego nie można mieć do ich pracy żadnych zastrzeżeń. Nie da się jednak ukryć, że niektórzy kurierzy nie stosują się do przyjętych zasad i przepisów . W związku z tym, jako konsumenci powinniśmy znać swoje prawa, zwłaszcza, gdy zamawiana przez nas paczka nie dotrze pod wskazany adres.

"Mimo że na co dzień tak się dzieje, w rzeczywistości jest to niedozwolone. Jeżeli dostawca mimo to, tak zrobi, a paczka się zagubi, sprzedawca jest odpowiedzialny i powinien, zwrócić koszty zakupu. Jeżeli wybraliśmy firmę przewozową niezależnie od sprzedawcy, wówczas w takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi firma, która dostarczała przesyłkę. Wyjątek: nie dotyczy to sytuacji, gdy kurier zostawi paczkę w określonym przez nas miejscu, takim jak np. garaż" - wskazuje ECK.