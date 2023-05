Zmawiając przesyłkę kurierską, często zapominamy o tym, co rzeczywiście zawiera usługa jej dostarczenia. Nasze wymaganie względem zachowania i obowiązków kuriera nie zawsze idą bowiem w parze z regulaminem przesyłek kurierskich. Co więc rzeczywiście należy do obowiązków osoby, która dostarcza nam przesyłkę?

Co należy do obowiązków kuriera?

Podstawowym zadaniem kuriera jest odbiór oraz doręczenie paczek. W ramach usług kurierskich osoba dostarczająca przesyłki ma obowiązek podjechać pod wskazane miejsce nadania, dostarczyć przesyłkę do odbiorcy w wyznaczonym terminie, naliczyć opłatę za usługę klientowi, pobrać należność za przesyłkę pobraniową czy wystawić dokumenty przewozowe.

Najczęstszym mitem, który powtarzają klienci firm kurierskich, jest dostawa paczki do rąk własnych. W regulaminach większości firm przewozowych znajduje się zapis, zgodnie z którym dostawa paczki ma nastąpić do lokalizacji wskazanej na liście przewozowym, a nie konkretnej osoby, która jest w nim wymieniona. Dane kupującego są jedynie informacją dodatkową, która ma ułatwić dostawę kurierowi.

W związku z tym osoba, która dostarcza paczkę, może wręczyć przesyłkę każdej osobie, która znajduje się pod adresem wskazanym w liście przewozowym. Niektóre firmy oferują już dodatkową opcję, kiedy rzeczywiście paczka może zostać przekazana do rąk własnych zamawiającego, jednak w większości przypadków zostaje ona dostarczona pod adres.

Czy kurier ma obowiązek rozładować towar?

W usłudze dostarczania paczki istotna jest również waga przesyłki. Do jakiej wagi kurier musi wnieść paczkę? Próg ten oscyluje zazwyczaj w granicach 30-35 kilogramów i zależy od indywidualnych ustaleń przewoźnika.

Jeśli paczka jest cięższa niż wskazana w regulaminie waga, wówczas kurier nie ma obowiązku wniesienia jej na konkretne piętro. W takiej sytuacji zdejmie ją jedynie z samochodu kurierskiego, a to odbiorca jest odpowiedzialny za jej transport do swojego mieszkania.

Czy kurier ma obowiązek zadzwonić?

Kolejnym mitem, często powtarzanym przez osoby oczekujące na dostarczenie paczki jest ten, zgodnie z którym kurier ma obowiązek zadzwonić tuż przed przyjazdem. Mimo iż kurierzy często ułatwiają sobie w ten sposób swoją pracę, w istocie nie należy to do ich obowiązków.

W wielu przypadkach kurier kontaktuje się z klientem chcąc zaoszczędzić nieco czasu. Kiedy otrzyma informację zwrotną, z której dowie się, że w mieszkaniu odbiorcy paczki akurat nikogo nie ma, nie traci czasu na próby doręczenia.

Firmy kurierskie dają możliwość swoim klientom monitorowania statusu przesyłki, dzięki czemu na bieżąco możemy śledzić pokonywaną przez nią trasę. Sam telefon od kuriera przed doręczeniem nie jest jednak jego obowiązkiem. Kiedy nie zadzwoni, a doręczy paczkę - nie dziwmy się.

Kurier nie ma również obowiązku przyjazdu o określonej godzinie. Zazwyczaj firmy kurierskie pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, niekiedy do 20.

Czy trzeba mieć odliczone pieniądze dla kuriera?

Znaczna część przesyłek wysyłanych jest za pobraniem, co oznacza, że adresat paczki musi zapłacić za nią przy odbiorze. Jednocześnie kurier nie ma obowiązku posiadania przy sobie pieniędzy, a co za tym idzie - wydawania nam reszty. Może, ale nie musi tego robić. To obowiązkiem kupującego jest posiadanie odliczonej kwoty za zamówienie. Dziś w wielu przypadkach zamówienie można jednak wygodnie opłacić kartą lub BLIKiem.

