Koszmar dla milionów Polaków. Rekordowe składki ZUS

Ile wynoszą składki ZUS w 2022 r.?

Wysokość składek, które muszą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą, zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto. Im wyższa średnia krajowa pensja, tym wyższe składki ZUS musi płacić samozatrudniony czy prowadzący działalność gospodarczą.

W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 5992 zł. Podstawą obliczania składek jest 60% tej sumy, czyli składki obliczano na podstawie kwoty 3556,20 zł.

składka emerytalna - 693,58 zł

składka rentowa - 284,26 zł

składka wypadkowa - 59,34 zł

składka chorobowa - 87,05 zł

składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 87,05 zł.

Jaka będzie wysokość składek ZUS w 2023 r.?

Rząd prognozuje, że w 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniesie 6935 zł, co oznacza, że podstawą obliczenia składek będzie kwota 4161 zł. Jaka będzie wysokość składek ZUS w 2023 r.?

składka emerytalna - 812,23 zł

składka rentowa - 332,88 zł

składka wypadkowa - 69,49 zł

składka chorobowa - 101, 94 zł

składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 101,94 zł.

To oznacza, że co miesiąc każdy z aktywnych, zarejestrowanych w CEIDG dwóch milionów przedsiębiorców wpłaci do ZUS o ponad 200 zł więcej niż w 2022 r., czyli niemal 2500 zł rocznie. Jest to rekordowa podwyżka, która wyniesie aż 17,1 proc.



Składki ZUS: W latach 2024 - 2026 będą padać kolejne rekordy

Jednak wiele wskazuje na to, że podwyżki w 2023 r., to dopiero podnóże góry lodowej. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej rząd podał wysokość średniej pensji na kolejne lata:

7512 zł w 2024 r.

8031 zł w 2025 r.

8519 zł w 2026 r.

Takie prognozy oznaczają, że przedsiębiorcy, którzy zarobią w ciągu miesiąca 5200 zł brutto już w 2024 r. będą płacili składkę (społeczną i zdrowotną) w wysokości 2000 zł miesięcznie. Natomiast przyjmując jako podstawę składek w 2026 r. 60 proc. kwoty 8 519 zł, czyli 5111,40 zł, to sama tylko składka emerytalna wyniesie 997,75 zł, czyli tyle, co wszystkie składki społeczne w 2020 r.



