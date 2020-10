Kryzysy w małżeństwie Melanii i Donalda Trumpów

Melania Trump to jedna z najbardziej tajemniczych Pierwszych Dam USA. Niektórzy twierdzą, że jest tylko śliczną marionetką w rękach męża, inni – że to ona pociąga za sznurki, nie tylko w małżeństwie, ale i w polityce. Poniżej publikujemy fragment rozdziału zatytułowanego "Małżeństwo" z pierwszej nieautoryzowanej biografii Pierwszej Damy pt. "Uwolnić Melanię" autorstwa Kate Bennett.

Zdjęcie Małżeństwo Melanii i Donalda Trumpów na pewno nie jest sielankowe /Jim Watson / AFP /East News

- Nie zawsze jest to przyjemne, ale ja wiem, co jest słuszne, a co nie, i co jest prawdą, a co fałszem.

Melania Trump

Jest już tradycją, podobnie jak niemal wszystko w Białym Domu, że wieczorem w dniu wygłoszenia jednego z najważniejszych zapewne przemówień w amerykańskiej polityce prezydent Stanów Zjednoczonych jedzie na Kapitol w tym samym samochodzie co pierwsza dama. Nie jest to zasada wyryta w kamieniu, ale właśnie tak zawsze było. Jednak niespełna godzinę przedtem, zanim prezydent Trump miał wyruszyć z Białego Domu do odległego o cztery kilometry gmachu Kapitolu, żeby wygłosić swoje pierwsze orędzie o stanie państwa, jego personel otrzymał wiadomość: pierwsza dama z nim nie pojedzie.

Tego wieczoru, gdy ta wiadomość trafiła od Melanii poprzez jej pracowników do personelu prezydenta, Secret Service, pracowników rezydencji i dalej, nikt nie powiedział ani słowa. Zrobiło się zbyt nerwowo, żeby gadać o napięciach w małżeństwie pana i pani domu, a cisza, gdy Biały Dom szykował się do wyjazdu Melanii solo, aż dzwoniła w uszach. Zadanie podzielenia się tą wieścią z ówczesnym szefem prezydenckiego personelu, Johnem Kellym, przypadło w udziale Reynolds, szefowej personelu pierwszej damy. Wszystko w tej sytuacji było nieprzyjemne, ale nikt nie miał odwagi się odezwać ani zadawać pytań - tego chciała Melania i dlatego tak się stanie.

Normalnie, gdy pierwsza para, razem, przybywa na Kapitol, pierwsza dama udaje się do przedpokoju, żeby poczekać niemal do samego rozpoczęcia orędzia, zanim zajmie swoje miejsce wraz z gośćmi na galerii. Po przybyciu na salę prezydent ściska dłonie zebranym, gawędząc z kongresmenami i senatorami, wiceprezydentem i przewodniczącym Izby Reprezentantów. Następnie wykonuje "zadanie", przedstawiając swoje przemyślenia i plany dla kraju, którym rządzi; pierwsza dama występuje tam w jakże częstej roli drugoplanowej, żeby okazać poparcie dla jego słów, zaprezentować (znowu zgodnie z oczekiwaniami) ludzką stronę prezydentury i w ogóle wyglądać ślicznie, uśmiechać się i machać do zebranych.

Dla Melanii to niezupełnie ciężar ponad siły. Jedyny problem polegał na tym, że 30 stycznia 2018 roku, w dniu, w którym miało zostać wygłoszone orędzie o stanie państwa, pierwsza dama nie miała zbytniej ochoty wspierać swojego męża.