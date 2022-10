Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną wizją

Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w naszym kraju, a jego wizje cieszą się niezwykłą popularnością. Dzieli się nimi za pomocą platformy YouTube, gdzie co pewien czas przeprowadza transmisje live.

Odbijają się one szerokim echem i oglądają je tysiące osób. Wszystko przez to, że przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego nie raz miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiele osób kieruje się jego wskazówkami i wyczekuje kolejnych przesłań.

Jasnowidz przekazuje internautom wizje dotyczące przyszłości, wskazuje, co czeka nie tylko Polskę, ale cały świat. Skupia się na tematach politycznych oraz gospodarczych i przepowiada, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach.

Przeczucia Krzysztofa Jackowskiego nie zawsze są pozytywne. Zazwyczaj jego słowa przerażają i odnoszą się do negatywnych sytuacji. Tym razem w nagraniu zatytułowanym "Nastąpi Przesilenie, ale to nic nie zmieni" na samym początku jasnowidz wspomina o chaosie i strachu.

Zdjęcie Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w naszym kraju / Bartosz Krupa / East News

Nowe przesłanie Krzysztofa Jackowskiego

W najnowszym nagraniu Krzysztof Jackowski odniósł się do wojny w Ukrainie. Stwierdził, że sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów nie uspokoi się w najbliższym czasie. Dodał, że ze strony Rosji pojawią się liczne groźby.

Zacznie się polityczna pyskówka Rosji w kierunku całego świata, a świat zacznie się w pewnym sensie przygotowywać, biorąc na poważnie, to co Rosja będzie używała w swoich groźbach

Krzysztof Jackowski podał, że to wszystko wywoła chaos, który wbrew pozorom będzie niebezpieczny. Poza tym wspomniał o kryzysie, który panuje w Europie i Ameryce Północnej. Zdaniem wizjonera to wszystko może doprowadzić do krachu i "rozdania zasad nowej ekonomii".

Jasnowidz dodał, że gdyby w tym momencie doszło do zakończenia wojny w Ukrainie, to sytuacja związana, chociażby z surowcami nie uległaby poprawie.

To jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali swój rozsądek w momencie chaosu, który się w październiku pojawi. Może uważacie państwo, że to błahe, co mówię, ale zrozumiecie w przeciągu kilku tygodni, że ten chaos może się okazać bardzo dokuczliwy i bardzo problematyczny dla nas

Poza tym Krzysztof Jackowski odpowiedział na komentarz internauty dotyczący wybuchu kolejnej wojny. "Ona jest, ale dopiero jak zmieni się świat, jak obudzimy się w innej rzeczywistości, zrozumiemy, że to była kompletnie inna od innych wojen. Zrozumiemy, że najgorszym działem, jakie ludzkość stworzyła, była informacja i słowo" - podkreślił jasnowidz.

***

