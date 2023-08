Krzysztof Jackowski straszy prowokacją. Przed czym jeszcze ostrzega?

Krzysztof Jackowski regularnie dostarcza nowych wizji swoim fanom, którzy są ciekawi tego, co zdaniem jasnowidza z Człuchowa przyniesie nam przyszłość. Tym razem wizjoner nie miał dobrych wieści dla oglądających go osób. Co takiego w swoich wizjach zobaczył Jackowski i co napawa go lękiem?

