Bo widzi Pan, to jak był covid, że mnóstwo ludzi umarło między innymi moja mama, która nie była dializowana, ponieważ żaden szpital covidowy nie chciał jej przyjąć. Właśnie w tym roku pochowałem mamę, która mam nadzieję, by żyła do dzisiaj gdyby była zdializowana, bo musiała być co jakiś czas dializowana, bo miała problemy z nerkami. Zmarła, bo nie uzyskała pomocy