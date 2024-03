Ile wynoszą opłaty związane ze ślubem kościelnym?

Jedna z czytelniczek serwisu o2 postanowiła podzielić się przeżyciami związanymi z organizacją własnego ślubu kościelnego. Kobieta podkreśla, że część opłat, które musiała ponieść, bardzo mocno ją zaskoczyły.

Pani Karolina, bo tak na imię ma bohaterka artykułu, wraz z narzeczonym mieszkają na Mazowszu, ale para zdecydowała się wziąć ślub w swoich rodzinnych stronach, w zupełnie innym województwie. W związku z tym kobieta musiała uzyskać pozwolenie z parafii na zawarcie małżeństwa w innym kościele.

"Ksiądz od razu powiedział, że wydanie dokumentu wiąże się z opłatą. Zapytaliśmy, w jakiej wysokości. 150 zł - usłyszeliśmy. Zrobiliśmy wielkie oczy, bo nawet nie byliśmy przygotowani na taki wydatek. Mieliśmy w portfelu 80 zł i tyle zostawiliśmy - mówi na łamach portalu o2 pani Karolina.

Duchowny powiedział, że musi opłacić rachunki za ogrzewanie, a narzeczeństwo należy do jego parafii.

Portfel pani Karoliny uszczuplił się także o 50 zł i był to wydatek związany z uzyskaniem świadectwa chrztu i bierzmowania w rodzinnej parafii kobiety. Co ciekawe, jej narzeczony za te same dokumenty w swojej parafii zapłacił 40 zł. To jednak nie koniec opłat, które muszą zostać uiszczone przez narzeczeństwo.

Pani Karolina i jej wybranek musieli pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Za sporządzenie aktu małżeństwa opłata skarbowa wynosi 84 zł.

Kolejny koszt był związany z kursem przedmałżeńskim, który z u wagi na zmianową pracę narzeczonego pani Karoliny, para zdecydowała się w formie weekendowej w Domu Rekolekcyjnym na terenie jednej z parafii w woj. Mazowieckim. Cena za kurs wyniosła 550 zł wraz z noclegami i posiłkami - informuje serwis o2.

Czy księża mają stałe cenniki za udzielenie sakramentu małżeństwa?

Przyszli małżonkowie podczas z rozmowy z księdzem proboszczem zapytali, jaki jest koszt udzielenia ślubu. Zanim rozwiniemy ten wątek, należy podkreślić, że Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że sakrament małżeństwa nie jest usługą, za którą ksiądz powinien pobierać opłaty, zatem żaden cennik w takiej sytuacji nie ma prawa obowiązywać.

Rzecz jasna, w rzeczywistości wygląda to zazwyczaj tak, że narzeczeństwo chce uiścić dobrowolnie opłatę, ale wówczas księża przeważnie odpowiadają "co łaska". W przypadku pani Karoliny było zupełnie inaczej.

"Słyszałam różne opinie od znajomych. Jedni mówili, że ksiądz podał konkretną kwotę, inni usłyszeli od proboszcza >>dajcie, ile możecie<<. Za ślub ksiądz bez wahania powiedział nam 1100 zł. Zaznaczył przy tym, że to opłata już wraz z kościelnym i organistą" - twierdzi kobieta na łamach serwisu o2.

I dodaje na koniec: "- Już nie ma >>co łaska<<. Księża bez wahania sypią konkretnymi kwotami. (...) Prawdopodobnie nie zmieścimy się w kwocie 2 tys. zł. Oczywiście to opłaty związane z samym ślubem, do tego trzeba doliczyć koszt dekoracji kościoła. Koszt przyjęcia weselnego to już inna bajka".

Dziennikarze portalu skontaktowali się z ks. Przemysławem Śliwińskim z biura prasowego Archidiecezji Warszawskiej i zapytali duchownego, czy księża mogą żądać konkretnej kwoty za udzielenie sakramentu ślubu.

"Kodeks Prawa Kanonicznego mówi w kan. 848, ze szafarz nie może się domagać niczego za udzielenie sakramentów. To jest taka bardzo twarda zasada, z której papież Franciszek wywodzi zdanie, że nie może być cenników za sakramenty. Tym bardziej z racji ubóstwa na przykład nikt nie może być pozbawiony jakiegokolwiek sakramentu" - powiedział dziennikarzom o2 ks. Śliwiński.