Czarna sukienka na wesele a savoir-vivre. Dlaczego czarny to zakazany kolor?

Ślub i wesele to jedne z najważniejszych chwil w życiu młodej pary. To oni pragną, żeby ten dzień był szczęśliwy, niemal idealny i pozbawiony wpadek.

Wędliny, "potajemne śluby" i remizy: urokliwe śluby i wesela z okresu PRL-u Niekiedy nastrój i szczęście państwa młodych mogą popsuć goście, chociażby nieadekwatnym ubiorem.

Okazuje się, że w zły humor może wprowadzić pannę młodą nawet kolor sukienki, jaką któraś z pań goszczących na weselu wybierze tego dnia.

Często można usłyszeć, że jako gość weselny nie powinno wybierać się białej sukni, by nie konkurować z panią młodą. To zwyczaj, który utrzymuje się do dziś.

Podobnie jest z kontrastującym kolorem - z czernią. Kolor ten wiązany jest ze smutkiem i żałobą, a wesele to dzień radości i szczęścia. Zakładając czarną sukienkę, możemy dać znać, że nie cieszymy się szczęściem państwa młodych. Osadzenie kulturowe jest niezwykle ważne w tym kontekście. W Polsce często można się spotkać z negatywnymi komentarzami odnośnie czarnych sukienek na wesele, jednak nie wszędzie tak jest.

Ostatnio sensację wywołała królowa Rania, zakładając czarną sukienkę na ślub syna. W polskich mediach można było spotkać się z opinią, że był to cios dla syna i jej nowej synowej.

Jednak w krajach arabskich czarne szaty symbolizują dobrobyt, w Chinach to szczęście i męstwo, a w Indiach to symbol życia.

Czarna sukienka na weselu w świecie przesądów

Czarna sukienka na weselu to także przesądy. Okazuje się, że założenie kreacji w kolorze żałoby to nie tylko brak taktu, ale także ściąganie na młodą parę nieszczęścia.

Taki przesąd funkcjonuje najczęściej wśród starszego pokolenia. Zdaniem niektórych założenie czarnej sukienki na wesele ma wróżyć parze szybki rozwód i nieszczęście w małżeństwie.

W ten sposób komentowano kreację Victorii Beckham na ślubie księcia Harry’ego i Meghan Markle. Ostatnie doniesienia na temat kryzysu w ich małżeństwie niektórzy już wiążą z tym przesądem.

Moda idzie na przód, a przesądy i tradycje odchodzą na bok

Choć wciąż można spotkać się z przesądami odnośnie czarnych sukienek na weselu, to coraz częściej występują one w propozycjach mody weselnej.

Same wedding planerki, czy osoby zajmujące się wyłącznie modą ślubną tłumaczą, że odchodzi się już od takich ograniczeń z wielu powodów.

"Obecnie nie ma co patrzeć na symbolikę koloru. Tym bardziej że jeszcze w XIX wieku na Kaszubach panny młode nosiły czarne suknie i było to całkiem normalne" - tłumaczy w jednym ze swoich TikToków Martyna Musiał prowadząca konto o nazwie "Prywatna Świadkowa", gdzie porusza ślubną tematykę.

Problem czarnej kreacji można też rozwiązać po prostu pytając samej zainteresowanej, czyli panny młodej, czy nie będzie jej przeszkadzać czarny kolor na jej weselu.

To chyba najprostsze rozwiązanie, jakie może przyjść do głowy, by uniknąć skandalu i nieporozumień na weselu.

"Cały urok czerni polega na tym, że może kryć w sobie głębię. Być jednocześnie uwodzicielska i powściągliwa, skromna i ekstrawagancka, surowa i poetycka" - komentuje czarne, weselne kreacje Izabela Janachowska na swoim blogu o modzie ślubnej.