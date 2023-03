Podróż księcia Williama do Polski do samego końca utrzymana była w ścisłej tajemnicy. Co warte podkreślenia - od jego ostatniej w kraju nad Wisłą minęło 5 lat, kiedy to w 2017 r. książę William zjawił się ze swoją żoną, księżną Kate. W środę pierwszym przystankiem księcia Williama był Rzeszów, gdzie spotkał się z polskimi i brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi na wschodniej flance NATO.

Zdjęcie Książę William spotkał się w Rzeszowie z brytyjskimi żołnierzami / Wojciech Olkusnik/East News / East News

W stolicy Podkarpacia obecny był również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Następnie książę William udał się do Warszawy, by odbyć rozmowę z prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim, o czym Trzaskowski poinformował na swoim koncie na Twitterze.