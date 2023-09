Anna Popek w ultramodnym sweterku. Murowany hit jesieni 2023

W tym sezonie szerokie spodnie garniturowe nosimy od rana do wieczora,. Pasują do wszystkiego i na każdą okazję. Szukasz inspiracji? Mamy kilka propozycji prosto z szaf znanych Polek i... księżnej Kate.

Oto kilka sposobów na wykorzystanie zaprasowanych w kant spodni z nogawką typu flare. Katana, biały t-shirt, a może żakiet? Spróbuj, a garnitur już nigdy nie będzie nudny.

Jak nosić szerokie spodnie garniturowe?

Księżna Kate nie dość, że zmieniła fryzurę, to jeszcze wprowadziła nieco trendów do swojej garderoby. Podczas jednego z wydarzeń wspierających organizację charytatywną Streets of Growth, miała na sobie garnitur w kolorze camelowym. Nie jest to oczywiście pierwszy raz, kiedy ma sobie garnitur, ale na taki krój spodni nie stawiała jak dotąd zbyt często. Może dlatego, że właśnie w tym sezonie są absolutnym hitem. Tak czy owak, Kate prezentuje się świetnie i pokazuje nam, jak można "ograć" zwykły garnitur w sytuacji półformalnej.

Innymi fankami spodni z szerokimi nogawkami są Margot Robbie i Rihanna, a w polskim show-biznesie Agnieszka Woźniak-Starak czy Małgorzata Kożuchowska.

Ta ostatnia zachwyciła niedawno doskonałą stylizacją, zestawiając szerokie garniturowe spodnie z czarnym żakietem. To propozycja, która doskonale sprawdzi się w pracy, ale i na wieczorne wyjście na kolację, czy niedzielny spacer.

Innym sposobem na "ogranie" szerokich spodni garniturowych jest połączenie ich z kurtką dżinsową. Klasyczna katana okazuje się tym elementem, który zestawiony z dowolną rzeczą tworzy świetną stylizację. Widziałyśmy ją już ze skórą, dżinsami, spódnicami, lnem, dresami - czas na spodnie garniturowe. Jakie buty? Jakie lubisz! Pasują i sneakersy, i trampki, i szpilki.

Gabi Drzewiecka spodnie garniturowe połączyła właśnie w butami na obcasach - model w stylu lat 70. Do tego biały t-shirt, masywna, złota biżuteria. Przyznacie, że wygląda to bardzo stylowo i... drogo.

