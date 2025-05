Sieć sklepów Auchan opublikowała na swojej stronie komunikat, w którym czytamy, że wycofano ze sprzedaży hulajnogę . Decyzję podjęto w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami z wymaganiami normy PN-EN 71- 1+A1:2018-08, tj. niesprawnym mechanizmem blokującym regulację wysokości kierownicy , możliwością jej oddzielenia się od hulajnogi oraz zaniżoną średnicą przednich kół , co stanowi zagrożenie dla użytkownika.

Osoby, które weszły w posiadanie hulajnogi wskazanej w komunikacie, nie powinny jej używać . Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został kupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany .

Sieć sklepów Tedi informuje, że z oferty sprzedażowej znika zabawka do nakręcania w kształcie misia . ”Testy wykazały, iż małe części mogą stanowić ryzyko zadławienia. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia, nie zaleca się dalszego użytkowania produktu ” - tłumaczy sieć.

Produkt ten był dostępny w sprzedaży od 18.12.2024 do 29.04.2025. Numer zabawki wycofanej ze sprzedaży: 62230001241000000100 .

Aldi apeluje do klientów ws. czajnika

”Prosimy o niezwłoczny zwrot artykułów do naszych sklepów do dnia 02.06.2025. Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona również w przypadku braku paragon będącego dowodem zakupu” - informuje sieć sklepów Aldi.

”W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu we współpracy z producentem tego wyrobu potwierdzono uszkodzenie plastikowej formy używanej do nadawania kształtu produktu. W wyniku tego zdarzenia fragmenty plastiku mogły dostać się do produktu. Konsumenci są zatem narażeni na spożycie fragmentów plastiku wraz z produktem” - czytamy na stronie GIS-u.