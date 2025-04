Na stronie sieci sklepów Auchan opublikowano komunikat, w którym czytamy: "Firma Auchan wycofuje poniższy produkt, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami tj. zaniżony kąt odchylenia między siedziskiem i oparciem oraz niewystarczająca wytrzymałość systemu zapięć , co stanowi zagrożenie".

Auchan apeluje do klientów

Osoby, które kupiły wózek spacerowy wskazany w komunikacie, nie powinny go używać. Produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan i wówczas zostanie on całkowicie zrefundowany.