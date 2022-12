Uważaj na to podczas spacerów. Lasy Państwowe alarmują

Od kilku dni w naszym kraju panuje prawdziwa zimowa aura. Duże szczęście mają szczególnie te osoby, które mieszkają w pobliżu lasów czy parków. Mogą one bowiem cieszyć oko malowniczym widokiem zaśnieżonych drzew. Wielu z nas decyduje się być jednym z elementów tej bajkowej krainy, wybierając się na spacer. Za niepozorną przechadzką może jednak kryć się prawdziwe niebezpieczeństwo.

Mimo iż białe czapy to piękny i malowniczy widok, mogą one powodować przeciążenie i łamanie gałęzi, a nawet całych drzew. "Kiedy mamy duże opady mokrego śniegu czy deszczu w temperaturze ok. 0 st. C, to mogą się one okazać niebezpieczne dla drzew" - informują Lasy Państwowe.

Reklama

"Opady osadzają się wówczas na gałęziach a nawet całych koronach, przymarzają i stają się tak dużym ciężarem, że drzewo może się mocno odchylić od pionu, a nawet złamać na różnych wysokościach" - dodają.

Zobacz również: W małej wsi pod Limanową planują gigantyczną budowę. Mieszkańcom puszczają nerwy

Czym jest okiść? Zwróć uwagę podczas spaceru

Grubą warstwę ciężkiego i mokrego śniegu, który zalega na gałęziach drzew, nazywa się okiścią. Największym zagrożeniem są szerokie konary, które jeszcze mocniej sprzyjają zaleganiu na nich większej ilości śniegu. W skrajnych przypadkach może dojść do 800 kg obciążenia w przeliczeniu na 1 m sześć. opadu.

"Okiść jest niebezpieczna nie tylko dla drzew, ale również dla leśnych spacerowiczów. Dlatego zwracajcie uwagę i uważajcie na przeciążone śniegiem gałęzie i drzewa... choć widok białego lasu jest cudny" - apelują Lasy Państwowe.

Okiść, z uwagi na fakt, iż w ostatnich latach nie byliśmy świadkami intensywnych, kilkudniowych opadów śniegu, jest zjawiskiem nieco zapomnianym. Budzi ono jednak grozę wśród leśników, a spacerowicze powinni zdać sobie sprawę, że zima nie jest wyłącznie pełnymi uroków krajobrazami drzew, skąpanych w bieli. Podczas spacerów pod drzewami warto zachować szczególną ostrożność.

Zobacz również: Fatalne prognozy na Boże Narodzenie. Pogoda przed świętami da się Polakom we znaki