W małej wsi pod Limanową planują gigantyczną budowę. Mieszkańcom puszczają nerwy

Inicjatorem pomysłu budowy schroniska w Beskidzie Wyspowym jest fundacja IDEANOVA, na które czele stoi prezes zarządu - Wiesław Cholewa. O deweloperze i właścicielu obiektu Jeżowa Woda w Przyszowej słychać było już wcześniej - znalazł się on bowiem na liście stu najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". 8 grudnia br. milioner biznesmen poinformował o projekcie gigantycznego obiektu podczas spotkania z samorządowcami.

W Beskidach ma powstać ogromne schronisko

Plany zakładają, że schronisko miałoby powstać w Paśmie Ostrej, między Ostrą a Skiełkiem - a dokładniej na górze Jeżowa Woda. Deweloper chciałby, aby obiekt ten miał imponujące rozmiary - a mianowicie 35 metrów wysokości. Co więcej, ma być to "nowoczesny budynek na miarę XXII wieku", który zachwyci turystów. Największą jego atrakcją będzie wieża widokowa z obserwatorium astronomicznym oraz planetarium.

Fundacja IDEANOVA zapowiada, że już 2 stycznia 2023 roku zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs na projekt tego wyjątkowego schroniska.

Jak podają oficjalne źródła, zaproszenia do wzięcia udziału w tym wyzwaniu trafią do ponad 400 uczelni zajmujących się kształceniem do zawodu architekta i projektanta z całego świata

Fundacja Wiesława Cholewy planuje kolejne inwestycje

W głowie milionera zrodziło się również marzenie o rozbudowaniu kompleksu turystycznego w Przyszowej - i takie też są jego zamierzenia na najbliższą przyszłość. W planach jest także stworzenie limanowskiej zagrody z hodowlą owiec i krów rasy polskiej. Jak na te pomysły reagują mieszkańcy górskich miejscowości?

Działania biznesmena w ogniu krytyki

Plany Wiesława Cholewy zapowiadają się naprawdę obiecująco, a jednocześnie budzą skrajne emocje. Wiele osób twierdzi, że są one ogromną szansą dla Jeżowej Wody, która po wybudowania schroniska stanie się zapewne atrakcyjnym punktem turystycznym. Niektórzy mają jednak wątpliwości czy w polskich górach potrzebna jest kolejna zabudowa. Tym bardziej, że budynek jaki planuje się tam postawić ma być ogromny. Swoje obawy związane z tymi działaniami opisali internauci pod artykułem lokalnego portalu limanowa.in.

Dosyć zaśmiecania krajobrazu! Kiedy ludzie zrozumieją, że krajobraz jest naszym najcenniejszym dobrem? Osoba, która wyda zgodę na 35-metrowy budynek na tzw. wierzchowinie, powinna odpowiadać karnie. napisał jeden z czytelników portalu

Mieszkańcy są przekonani, że inwestycja zrujnuje przyrodę i nie chcą kolejnych tego typu działań w przyszłości.

Jak to zniszczy przyrodę! Tak nie może być

Kolejny dobrodziej, który będzie uszczęśliwiał turystów na siłę swoimi pato-inwestycjami. Deweloperzy, wara od naszych gór, natura poradzi sobie bez waszych inwestycji czytamy w komentarzach