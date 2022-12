Fatalne prognozy na Boże Narodzenie. Pogoda przed świętami da się Polakom we znaki

Świąteczny tydzień z dodatnimi temperaturami

Synoptycy już teraz przypuszczają, jaka pogoda może czekać nas podczas nadchodzących świąt. Dla wielu osób zapowiedzi ekspertów mogą być niemałym rozczarowaniem.

"Świąteczny tydzień zapowiada się z dodatnimi temperaturami i raczej bez śniegu, a za to z deszczem" - mówił w ubiegłym tygodniu rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski w rozmowie z rmf24.pl.

Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia dla Polski. Aura nas zaskoczy

Zdjęcie Odwilż zacznie się już we wtorek, 20 grudnia / 123RF/PICSEL

O przewidywania dotyczące prognozy pogody na nadchodzące święta Bożego Narodzenia zapytaliśmy synoptyka Marka Lipińskiego. - Odwilż zacznie się już we wtorek, 20 grudnia. W całym kraju temperatury w ciągu dnia dodatnie. Na zachodzie zacznie padać deszcz, a na wschodzie pojawią się opady mieszane. W okresie świątecznym od 24 do 26 grudnia temperatury w ciągu dnia na zachodzie sięgną nawet 6-7 st. C, w centrum mniej więcej 3-5 st. C, natomiast na wschodzie 2-3 st. C. Jedynie nad ranem w Wigilię i w pierwszy dzień świąt w Polsce południowo-wschodniej temperatura może spaść do -1 lub -2 st. C - mówi Marek Lipiński, synoptyk Albedo.

Jeśli pojawią się opady to raczej deszczu, będą słabe i głównie w zachodniej części Polski Marek Lipiński, synoptyk

Święta bez śniegu

Okazuje się, że czekają nas święta bez śniegu. Synoptyk dodał, że silniejsze opady śniegu są przewidywane jedynie 16 grudnia w Polsce południowej, centralnej i wschodniej. Jeśli w późniejszym okresie pojawi się śnieg, to tylko w niewielkich ilościach. - Jeszcze kilka dni temu wyglądało, że święta będą mroźne, ale od wczoraj (14.12) się to zmienia. Zapowiada się, że jednak czeka nas odwilż - mówi Marek Lipiński.

