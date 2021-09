Lasy Państwowe ostrzegają kierowców: Mogą zginąć setki zwierząt!

Na Facebooku Nadleśnictwa Skrwilno, Lasy Państwowe pojawił się 7 września ostrzegawczy wpis. Do postu dołączono wstrząsające zdjęcia martwych łosi, które padły ofiarą kierowców:



- Takie widoki są niestety coraz częstsze na naszych drogach. Najczęściej do zdarzeń drogowych w naszym nadleśnictwie z udziałem zwierzyny dochodzi na drodze krajowej nr 10 na odcinku Sierpc - Lipno. Ostrzegamy kierowców i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Obecnie rozpoczyna się okres godowy zwierzyny płowej, zatem jej przemieszczanie jest wzmożone - wyjaśniono we wpisie.





Reklama

Wypadki z udziałem łosi czy jeleni zdarzają się w Polsce coraz częściej, do większości z nich dochodzi właśnie we wrześniu, gdy przedstawiciele zwierzyny płowej rozpoczynają swój godowy okres. Nic dziwnego, w samych Bieszczadach i Beskidzie Niskim żyje już prawie 20 tysięcy jeleni! Dla porównania, po drugiej wojnie światowej żyło tam zaledwie 100 osobników. Szczególną ostrożność należy zachować przed zmrokiem oraz o świcie - to wtedy zwierzęta są najbardziej aktywne i można usłyszeć ich groźne porykiwania.



Gdy rozpędzony, potężny jeleń lub łoś wyskoczy na jezdnię, nawet najlepszy kierowca nie uniknie zderzenia - ofiarami są w tym przypadku zarówno zwierzęta jak i ludzie.



UWAGA: Gdy jesteś świadkiem wypadku z udziałem dzikiego zwierzęcia lub sam padłeś ofiarą zderzenia, koniecznie zgłoś wypadek na policję. Gdy zwierzę żyje, możesz szukać dalszej pomocy pod numerem 112 oraz skontaktować się z Dziką kliniką, najbliższym osrodkiem rehabilitacji zwierząt lub kliniką weterynaryjną.

W tym miejscu warto wspomnieć, że choć do potrącenia zwierzęcia często dochodzi nieumyślne, nie zwalnia nas to z obowiązku udzielenia lub wezwania pomocy, (art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt). Niestety, nie brakuje kierowców, którzy wolą oddalić się z miejsca zdarzenia, nie informując służb. Takie zachowanie, w świetle przepisów, traktowane jest jako ucieczka z miejsca zdarzenia i podlega karze aresztu lub grzywny (nawet do 5 000 zł).

Świadek wypadku z udziałem zwierzęcia także ma obowiązek poinformowania o nim odpowiednich służb. Świetnie jeśli uda się zapamiętać numer rejestracyjny pojazdu, którym potrącono zwierzę.





Okres godowy zwierzyny płowej. Czym jest rykowisko, a czym bukowisko?

Zwierzyna płowa to grupa skupiająca zwierzęta płowne z rodziny jeleniowatych, zrzucające poroże. Do grupy tej zaliczamy łosie, jelenie, daniele oraz sarny. Ich cechą charakterystyczną, poza porożem jest roślinożerność. Jesienią wszystkie te zwierzęta wyruszają na gody:

Bukowisko czyli okres godowy łosi zaczyna się we wrześniu i trwa do połowy października. Samce przebywają wtedy z jedną samicą, która ma objawy rui, a po pokryciu odchodzą w poszukiwaniu kolejnej. W przeciwieństwie do jeleni nie walczą również o samice i nie tworzą harlemów.

Rykowisko to okres godowy jeleni, który rozpoczyna się w połowie września i trwa ok. miesiąca. Samce wydają wtedy głośny, basowy ryk, który rozchodzi się nawet na wiele kilometrów. Rykowiskiem nazywamy również miejsce pojedynków samców oraz miejsce godów.



Bekowisko to okres i miejsce godów danieli. Odbywa się od połowy października do połowy listopada. Byk daniela wydaje wtedy charakterystyczne odgłosy i gromadzi wokół siebie tzw. "chmarę" czyli kilka łań.