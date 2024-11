Jak jedzenie białka rano wpływa na organizm? Prędko nie zgłodniejesz

Białko to makroskładnik, który w porównaniu np. do węglowodanów trawi się wolniej, co powoduje, że organizm dłużej czuje się najedzony. Śniadanie wysokobiałkowe pozwala więc na utrzymanie uczucia sytości, co z kolei pomaga w unikaniu podjadania między posiłkami i ograniczaniu spożycia niezdrowych przekąsek w ciągu dnia. Dzieje się tak również dlatego, że białko wpływa na hormony odpowiedzialne za kontrolę apetytu — szczególnie leptynę i grelinę.

Proces trawienia białka wymaga większych nakładów energii niż trawienie tłuszczów czy węglowodanów. Oznacza to, że organizm spala więcej już na etapie przyswajania tego składnika. Większy udział białka w śniadaniu sprawia, że metabolizm działa intensywniej od samego rana i zostaje rozbudzony po okresie nocnego rozleniwienia. Białko wspiera również stabilny poziom cukru we krwi, co redukuje gwałtowne skoki i spadki energii.

„Zdrowie na widelcu”: Śniadanie jedzmy najwyżej godzinę po przebudzeniu Polsat Cafe

Śniadanie wysokobiałkowe pomoże w odchudzaniu i koncentracji

Taki posiłek na dobry początek dnia pomaga w kontroli masy ciała przez ograniczenie łaknienia i stabilizację poziomu glukozy we krwi. Osoby spożywające więcej białka rano są mniej skłonne do nadmiernego spożycia kalorii w kolejnych godzinach. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zmniejszenia ryzyka nadwagi i otyłości.

Jednocześnie śniadanie wysokobiałkowe sprzyja regeneracji i chroni przed utratą masy mięśniowej, szczególnie podczas procesu odchudzania. Poprawie ulegają również funkcje poznawcze. Posiłki bogate w białko wpływają pozytywnie na poziom neurotransmiterów w mózgu, takich jak dopamina i serotonina, które regulują nastrój, motywację i zdolność skupienia. Rano organizm szczególnie potrzebuje "paliwa", a białko korzystnie oddziałuje na koncentrację i wydajność umysłową.

Co można zjeść na śniadanie? Jaja to nie żarty

Jajka to doskonałe źródło pełnowartościowego białka. O poranku warto przygotować jajecznicę z awokado, która dodatkowo stanie się źródłem zdrowych tłuszczy i zamieni się w zbilansowany posiłek.

Przepis na jajecznicę z awokado (1 porcja):

Dojrzałe awokado przekrój na pół. Miąższ z jednej połówki pokrój na drobne kawałki.

Oprósz solą i pieprzem dla smaku. Posyp dwiema łyżkami posiekanego szczypiorku.

Na patelni rozpuść łyżkę masła i wbij dwa jajka. Możesz dodać szczyptę soli i pieprzu.

Pod koniec smażenia, gdy białka i żółtka będą ścięte, dodaj awokado ze szczypiorkiem i ostrożnie zamieszaj. Podawaj z pieczywem pełnoziarnistym i sałatką ze świeżych pomidorów.

Owsianka z jogurtem i orzechami na dzień dobry

Jogurt naturalny jest bogaty w białko, a płatki owsiane dostarczają błonnik i złożone węglowodany, które zapewniają energię na długo. Po takim śniadaniu na słodko prędko nie zgłodniejesz.

Przepis na owsiankę jogurtową (1 porcja):

Cztery łyżki płatków owsianych górskich zalej wrzątkiem, przykryj i odstaw do napęcznienia.

Przygotuj ulubione owoce. Może być to 50 g malin i borówek amerykańskich.

Gdy płatki będą gotowe, dodaj do nich 150 g jogurtu naturalnego, owoce, 10 g orzechów włoskich i szczyptę cynamonu. Zdrowe i wysokobiałkowe śniadanie gotowe.

Do owsianki można dodać mnóstwo zdrowych składników - od owoców po rozgrzewające przyprawy 123RF/PICSEL

Śniadanie wysokobiałkowe dla fanów kanapek

Kanapki są szybkie w przygotowaniu, więc wiele osób uważa je za najlepszą opcję śniadaniową, kiedy nie ma zbyt wiele czasu na zrobienie posiłku. Niech dodatki nie będą jednak dziełem przypadku. Postaw na kanapkę z pieczonym indykiem, warzywami i pełnoziarnistym pieczywem. Indyk to chude mięso, bogate w białko, które w takim zestawie zostanie uzupełnione błonnikiem i składnikami mineralnymi.