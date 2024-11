Kinga Zawodnik to prezenterka i influencerka, która na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię widzów. Przez wiele lat chorowała na otyłość, a zmagania z nadprogramowymi kilogramami pokazywała w programie "Dieta czy cud" w TVN Style. Dwa lata temu celebrytka postanowiła poddać się operacji bariatrycznej. Chociaż decyzja nie należała do najprostszych, 31-latce udało się zrzucić ponad 50 kilogramów. Efektami swojej metamorfozy często dzieli się w mediach społecznościowych.

"Jest Pani przykładem, że można iść za głosem własnego serca. Mieć zdrowy rozsądek i pozostać zdrową sobą!", "Ale mega wyglądasz! Gratuluję przemiany", "Pięknie wyglądasz", "Gratuluję metamorfozy. Sama schudłam 80 kilogramów, wiem co to znaczy", "Cudnie się patrzy na efekt, który osiągnęłaś" - pisali poruszeni fani i fanki.

"Nie masz czego się wstydzić wręcz odwrotnie bo pokazałaś, że wszystko można zrobić! Jesteś przykładem! Sama biorę z ciebie przykład. Ty masz wielkie serce to się najbardziej liczy. Wyglądasz super i tak trzymaj", "Twój brzuch dużo przeszedł, to twoja historia i nikt nie ma prawa go oceniać kto nie wie jak trudno jest opanować ciało po tak dużej redukcji", "Kinia, jesteś wojowniczką! I informacja, żeby dbać o swoje zdrowie i życie. Jestem z ciebie dumna, śledzę ciebie od początku"

"To nie jest tak, że teraz będę z czegoś rezygnować, po prostu jem wszystko, ale w małych porcjach. Nie chcę wpaść ze skrajności w skrajność czy odmawiać sobie przyjemności, które wcześniej sprawiały mi radość. Także wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Moja waga to teraz 92-96 kilogramów, przy wzroście 175 cm" - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Kinga Zawodnik podkreśla, że operacja bariatryczna to nie droga na skróty. Przyznaje, że to ciężka praca, która potrwa do końca życia. To przede wszystkim zdrowe nawyki żywieniowe i "poukładanie sobie w głowie wszystkiego".