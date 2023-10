Promocja na 1 listopada. Znicze i chryzantemy w Lidlu

Życie i styl Profesjonalne sprzątanie grobów. Firmy śpieszą z pomocą. Czy warto? Zbliżający się 1 listopada oznacza spore wydatki. Nie da się ukryć, że inflacja podniosła również ceny zniczy, kwiatów i wiązanek na cmentarz. Wielu więc szuka promocji, by koszty związane z uroczystością Wszystkich Świętych nie uszczupliły znacząco ich portfeli.

Lidl postanowił wprowadzić akcję promocyjną na znicze, chryzantemy oraz wkłady parafinowe. Dostosowanie się do zasad promocji oznacza możliwość kupienia kwiatów jedynie za jeden grosz oraz otrzymanie darmowych zniczy. Oferta obowiązuje w Lidlu od 26 października.

Zdjęcie Lidl przygotował promocję na znicze, chryzantemy oraz wkłady parafinowe / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Pogodowa rewolucja na Wszystkich Świętych. Synoptycy pokazali prognozy

Akcja promocyjna Lidla. Jakie są zasady?

Z najnowszej gazetki promocyjnej Lidla można się dowiedzieć o dostępności w sieci sklepów chryzantem w doniczce. Przy zakupie trzech sztuk najtańsza z nich lub w tej samej cenie co pozostałe wychodzi jedynie za jeden grosz. Promocja trwa do 31 października lub do wyczerpania zapasów. Istnieje możliwość dowolnego miksowania kwiatów, a więc nie jest konieczne wybranie tych samych chryzantem, by skorzystać z promocji.

Reklama

Z kolei do soboty 28 października na klientów Lidla czeka promocja na znicze "8 w cenie 4". Zasady mówią o naliczaniu rabatu 50 proc. na każdą z ośmiu sztuk. Na jeden paragon można jednak kupić ze zniżką 24 znicze. Kolejne sztuki są naliczane w cenie regularnej. Promocje się ze sobą nie łączą. Tak jak w przypadku chryzantem można wybierać dowolne znicze i je miksować.

Zobacz także: Muzyka na cmentarzu oraz nić i igła w Zaduszki. Jakie są cmentarne przesądy?

Na tym jednak nie koniec. Użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą aktywować kupon na wkłady parafinowe do zniczy 15+5. Daje on możliwość wybrania 20 sztuk i zapłacenia jedynie za 15. Pięć z nich wychodzi za darmo.

***