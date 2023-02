Katarzyna Bosacka apeluje do Polaków

Życie i styl Dzisiaj tłusty czwartek 2023. Dlaczego czwartek, a nie wtorek? I co można wybrać zamiast pączków? Katarzyna Bosacka doradza Polakom jak dokonywać rozsądnych wyborów w sklepach, apeluje o czytanie etykiet i obala mity dotyczące żywności. Znana z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuje" dziennikarka doradza jak oszczędzać podczas zakupów i edukuje w kwestii składu produktów.

Głównie robi to za pośrednictwem mediów społecznościowych, a jej instagramowy profil obserwuje już prawie 100 tys. osób. Posty Katarzyny Bosackiej odbijają się szerokim echem.

Katarzyna Bosacka o pączkach z ciasta głęboko mrożonego

Tym razem Katarzyna Bosacka postanowiła skupić się na pączkach sprzedawanych w dyskontach i supermarketach. Na wstępie zaznaczyła, że na próżno szukać tam prawdziwych pączków, gdyż znajdziemy tam wyłącznie te, które pochodzą z ciasta głęboko mrożonego. "To oznacza, że są przygotowywane w całości, smażone, nadziewane, oblane pomadą (posypane cukrem) i zamrażane. Dopiero w sklepie się je rozmraża i wtedy trafiają na półkę" - napisała dziennikarka.

Katarzyna Bosacka zaznaczyła, że produkowane na masową skalę pączki z ciasta głęboko mrożonego trzeba zjeść w przeciągu kilku dni od kupienia, a ich ponowne zamrażanie nie wchodzi w grę. Poza tym wyjaśniła, dlaczego pączki w supermarketach kosztują mniej więcej 1-1,5 zł lub nawet poniżej złotówki, a w cukierniach ich ceny wahają się od kilku do nawet kilkunastu złotych.

Dodatkowo pączki z marketów mają długą listę składników, a prawdziwy pączek powinien głównie składać się z wody, mleka, mąki, masła, drożdży i żółtek. Różnica również tkwi w tłuszczu do smażenia. Te tradycyjne smaży się na smalcu, a te z dyskontów bardzo często na oleju palmowym. Po to, aby obniżyć koszty produkcji

Katarzyna Bosacka dodała, że składy pączków z supermarketu są umieszczane na pudełkach zbiorczych, więc by się do nich dostać, trzeba je zazwyczaj podnieść. Zdaniem dziennikarki jednak warto być świadomym konsumentem i dokładnie analizować co jest napisane na etykiecie. "Oczywiście jak zjemy pączka z supermarketu raz na jakiś czas, to nic nam się nie stanie, ale wydaje mi się, że lepiej zjeść ich po prostu mniej, ale postawić na dobrą jakość, czyli wybrać pączka z cukierni z prawdziwego zdarzenia" - podsumowała Katarzyna Bosacka.

