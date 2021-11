​Lubisz pisać kwieciste listy? Możesz robić to dla królowej. Za niezłą pensję!

Do Pałacu Buckingham każdego dnia spływają setki listów z całego świata, trudno zatem oczekiwać, że leciwa monarchini będzie osobiście odpowiadać na każdy z nich. To zadanie powierzono specjalnemu zespołowi, który dba o to, aby żaden list nie pozostał bez odpowiedzi, niezależnie od tego, czy zawierał skomplikowane pytania, czy jedynie zwykłe pozdrowienia dla Elżbiety II i członków jej rodziny. I to właśnie do działu odpowiedzialnego za prowadzenie królewskiej korespondencji poszukiwany jest nowy pracownik.

Zgodnie z ogłoszeniem, opublikowanym na profilu The Royal Household na Linkedin, idealny kandydat musi wykazać się oczywiście doskonałą organizacją pracy, przywiązaniem do detalu i gotowością do przetwarzania ogromnej ilości informacji i treści.

"Każdego roku otrzymujemy tysiące listów. Pracując w ramach Działu Korespondencyjnego, twoim zadaniem będzie zapewnienie, aby każdy z osobna otrzymał terminową i dobrze skomponowaną odpowiedź, która na długo zapadnie w pamięci adresata" - opisują wymagania stawiane pracownikom autorzy ogłoszenie.

Osoba, która spełni owe wymogi i dostanie pracę na dworze królewskim, będzie zarabiać rocznie ponad 23 tys. funtów. Przysługują jej 33 dni urlopu, może też liczyć na udział w szkoleniach.

