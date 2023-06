Ludzie są bezradni. Takiej inwazji szkodnika nie było tu nigdy

Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego stanęli do nierównej walki ze szkodnikiem, jakim jest ćma bukszpanowa. Owad szczególnie daje się we znaki nad jeziorem Miedwie, gdzie doszczętnie niszczy tamtejsze rośliny. Sytuacja jest na tyle poważna, że wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka zwróciła się do mieszkańców z apelem.

Zdjęcie Ćma bukszpanowa zaatakowała rośliny nad jeziorem Miedwie / 123RF/PICSEL