"Jak uratować bukszpan zaatakowany przez ćmę?". To jeden z najczęstszych ogrodniczych problemów poruszanych na forach internetowych. Nie bez powodu - larwy ćmy bukszpanowej mogą stać się prawdziwym utrapieniem dla posiadaczy bukszpanu.

Ćma bukszpanowa: jak wygląda

Zdjęcie Szkodliwe larwy ćmy bukszpanowej wygryzają dziury w liściach bukszpanu / 123RF/PICSEL

Ćma bukszpanowa to gatunek motyla z rodziny wachlarzykowatych, który pochodzi z Azji. Larwy mają od 1 do 2 mm długości, a w przeciągu czterech tygodni potrafią urosnąć nawet do 35-40 mm. Na początku są zielone i mają tylko brązowe, podłużne linie. Później zyskują brązową barwę, a czarna pozostaje jedynie głowa.

Szkodnik atakuje rośliny od kwietnia do października. Larwy ćmy bukszpanowej żerują tylko na krzewach bukszpanu i jego odmianach. Niszą nie tylko rośliny znajdujące się w przydomowych ogrodach, ale mogą też wywołać prawdziwe spustoszenie w miejskiej zieleni. Tutaj warto podkreślić, że motyle ćmy bukszpanowej nie są szkodliwe.

Objawy żerowania ćmy bukszpanowej

Larwy najczęściej żywią się liśćmi i pędami rośliny, co prowadzi do jej zamierania. Młode larwy preferują delikatną część liści, a większe gąsienice zjadają całe liście i młode pędy.

Po czym poznać, że bukszpan padł ofiarą ćmy? Larwy podgryzają brzegi liści, a później całe liście. W pewnym momencie roślina może zostać całkowicie z nich ogołocona. To wszystko prowadzi do jej obumierania. Zdarza się, że usychają pojedyncze pędy, a jeśli inwazja szkodnika jest spora, to może dojść do utraty całych szpalerów bukszpanów.

Jak zwalczyć ćmę bukszpanową?

Zdjęcie Ćma bukszpanowa jest jednym z największych wrogów krzewów bukszpanu / 123RF/PICSEL

Bukszpan zaatakowany przez ćmę można uratować. Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc w pozbyciu się intruza. Nim jednak udasz się do sklepu ogrodniczego po niezbędne środki, warto wykorzystać proste sposoby. Jednym z nich jest delikatne potrząsanie gałązkami rośliny, dzięki czemu usuniesz larwy. Nie zapomnij, by pod bukszpanem rozłożyć folię, co ułatwi zadanie.

Możesz również spryskać bukszpan silnym strumieniem wody. Pozostałe na gałązkach szkodniki możesz usunąć ręcznie. Jeśli to nie pomoże, możesz wyciąć pędy z oprzędami, na których żerują larwy i gąsienice ćmy bukszpanowej.

Domowe sposoby na pozbycie się ćmy bukszpanowej

W walce z ćmą bukszpanową pomoże również soda oczyszczona. Do butelki z atomizerem należy wlać pół litra wody, dodać łyżeczkę sody i odrobinę płynu do mycia naczyń. Przygotowaną mieszanką należy spryskać krzewy, na których żerują larwy ćmy. Po kilku godzinach szkodniki opadną na ziemię.

Specjalny oprysk przygotujemy również na bazie octu. Do dozownika należy wlać pól litra wody, dodać trzy łyżki oleju rzepakowego i cztery łyżki octu. Miksturą należy opryskać roślinę, a po 30 minutach spłukać wodą.

Jeśli powyższe sposoby nie pomogą, warto skorzystać z profesjonalnych środków chemicznych w formie oprysku. Najpierw należy pozbyć się opadłych liści i gałęzi, w których mogłyby się znaleźć jajeczka lub poczwarki ćmy bukszpanowej. Pierwsze efekty można zobaczyć już po 24 godzinach.

