Syn Magdy Gessler został tatą. Wieściami o narodzinach syna podzielił się za pośrednictwem Instagrama. "Poród to najwspanialsze wydarzenie życia! Jest w nim tyle skrajnych intensywnych emocji zakończonych euforyczną radością i miłością rodziców, że trudno wyjść z podziwu! W moich oczach zszywa relację nićmi czułości i bliskości i wiem, co czują wszystkie rodziny mające to za sobą. I ogólna myśl! Dziewczyny to gigantki i heroski, a faceci mięczaki! Małgosiu podziw to za mało powiedziane... Antek urodził się w wyjątkowo szczególny dzień, bo 9 lipca" - napisał na Instagramie.

Tadeusz Muller w zeszłym roku poślubił ukochaną Małgorzatę. Ceremonia odbyła się na Mazurach. Relacjami z uroczystości dzieliła się ze światem jego siostra Lara za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przysięgę małżeńską złożyli sobie na łodzi.

Magda Gessler po raz trzeci została babcią

Magda Gessler po raz pierwszy została babcią w 2020 roku. Wówczas przyszła na świat Nena - córka Lary Gessler i Piotra Szeląga. Dwa lata później urodził się ich syn Bernard. Restauratorka 9 lipca została babcią po raz trzeci. Radosną nowiną podzieliła się za pośrednictwem Facebooka. Zdjęcie syna oraz wnuka opatrzyła wzruszającym opisem.

"I poczęło się maleństwo imieniem Antoni Volhart Muller 9 lipca i odtąd jest z nami... Szczęścia, miłości nie brak w powietrzu i wokół Małgorzaty i Tadeusza... Kocham, kocham wszystkich troje, hurra mama, teściowa, babcia" - napisała pod postem.

