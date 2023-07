Dzieci Kate i Williama skończyły pierwszy rok w nowej szkole

Życie i styl Rodzina księżnej Kate się powiększy. James Middleton zostanie tatą Księżna Kate i książę William są rodzicami Georga, Charlotte i Louisa. Cała trójka uczęszcza do szkoły Lambrook, która znajduje się niedaleko ich domu w Windsorze. Dzieci następcy tronu właśnie skończyły rok szkolny. Do klas powrócą 6 września, a to oznacza, że przed nimi długie wakacje.

George, Charlotte i Louis podobnie jak rodzice cieszą się niemałą popularnością wśród Brytyjczyków. Wielu zastanawia się, jak wygląda ich codzienność. Kate chroni prywatności swoich dzieci i stara się ograniczyć zainteresowanie paparazzich. Jak powiedziała w rozmowie z portalem "OK!" była królewska korespondentka BBC, sposobem na zaspokojenie zainteresowania prasy i opinii publicznej ich życiem rodzinnym było regularne udostępnianie zdjęć dzieci np. z okazji urodzin.

Jennie Bond opowiedziała również o możliwych planach Georga, Charlotte i Louisa na tegoroczne lato. "Jeśli chodzi o to, co trójka młodych ludzi może robić... jest tak wiele opcji. Jeśli nie wyjadą za granicę, to prawdopodobnie będzie to zwykła mieszanka życia w Norfolk i Windsor, pełna zabaw na świeżym powietrzu, sportu i różnych rozrywek" - stwierdziła.

Zdjęcie Wszystko wskazuje na to, że Georga, Charlotte i Louisa nie ominą domowe obowiązki / Guy Bell/Shutterstock / East News

Jak George, Charlotte i Louis spędzą wakacje?

Dzieci Kate i Williama mają sporo opcji do wyboru w kwestii spędzania wolnego czasu. Zdaniem Jennie Bond prawdopodobnie udadzą się do Anmer Hall, czyli ich posiadłości znajdującej się w wiosce Anmer w Norfolk.

Wszystko wskazuje na to, że Georga, Charlotte i Louisa nie ominą domowe obowiązki. Jak się okazuje, podczas przerwy semestralnej najstarszy syn następcy tronu był odpowiedzialny za przynoszenie paszy dla zwierząt na farmie kóz w Walii.

Jest również opcja, że wybiorą się na zagraniczną wycieczkę. Jak podkreśliła królewska korespondentka, książęca para z chęcią powraca na wyspę Tresco, która charakteryzuje się pięknymi widokami, piaszczystymi plażami i krystalicznie czystymi wodami.

Poza tym jest spora szansa, że George, Charlotte i Louis wolny czas będą spędzać w kuchni wraz z mamą, która słynie z zamiłowania do pieczenia i gotowania.

