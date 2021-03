​Magia księżyca i życie zgodnie z jego rytmem

Księżyc uczy nas jednej z najważniejszych prawd życiowych: jest czas na bycie i czas na działanie. Nawet księżyc nie świeci całym swym blaskiem przez 365 dni w roku. To nam pokazuje, że jeśli nie znajdziemy czasu na odpoczynek, nie będziemy mieć energii, inspiracji i motywacji, gdy nadejdzie czas, by świecić! Fragment pochodzi z książki "Żyj zgodnie z fazami księżyca" autorstwa Kirsty Gallagher.

Zdjęcie W starożytności księżyc był wyznacznikiem mijającego czasu, a nasi przodkowie szukali w nim wiedzy i mądrości /123RF/PICSEL

Wszyscy mamy świadomość istnienia księżyca. W każdym miesiącu jest wiele nocy, gdy widzimy na niebie księżyc świecący swym eterycznym, nieziemskim światłem. Bez wątpienia każdy kiedyś uległ czarowi jego widoku podczas pełni, który porusza coś głęboko we wnętrzu człowieka. Słyszeliśmy na pewno opowieści o tym, jaki wpływ ma pełnia na ludzi, ich emocje, sen i stan umysłu.

W starożytności księżyc był wyznacznikiem mijającego czasu, a nasi przodkowie szukali w nim wiedzy i mądrości, jego fazom podporządkowywali swój rytm spotkań wspólnotowych i rytuałów. Widzimy więc, że niegdyś byliśmy dużo bardziej związani z księżycem i jego siłą przyciągania, która wywołuje przypływy i odpływy nie tylko mórz, lecz także i naszej wewnętrznej energii, naszego wodnego żywiołu marzeń i emocji.

Szybkie tempo współczesnego życia sprawiło, że oddaliliśmy się od tych pojęć. Wskutek coraz większej sztuczności życia utraciliśmy kontakt z mocą przyrody, jej naturalnym rytmem, przybywaniem i ubywaniem, wzlotem i upadkiem, a tym samym z naszą intuicją, wewnętrzną wiedzą i mocą. Rytuał zastąpiliśmy rutyną. Zapomnieliśmy o tym, że jest czas rozwoju i czas odpoczynku, czas wysokiej aktywności i czas wyciszenia, czas gromadzenia i czas zatrzymania.

Usiłujemy żyć linearnie, lecz to niemożliwe. Zapominamy, że jesteśmy również częścią natury, a ona jest cykliczna i znajduje się w ciągłym przepływie. Jeśli stawiamy mu opór i walczymy z tym przepływem, życie traci wiele ze swej wartości. Możemy jednak to odzyskać. Życie w zgodzie z księżycem pomoże nam wrócić do siebie samych, do naszych marzeń i wizji, naszych celów. Zrobimy to miesiąc po miesiącu. Praca z magią księżyca stanowi narzędzie do rozwijania niezwykłej samoświadomości, dbałości o siebie, pielęgnowania i wzmacniania, wyrażenia siebie oraz poczucia celu. Oto niektóre z wielu aspektów, w jakich życie zgodne z księżycem roztoczy jego magię nad naszą codziennością.

Dbałość o duszę

Księżyc uczy nas jednej z najważniejszych prawd życiowych: jest czas na bycie i czas na działanie. Nawet księżyc nie świeci całym swym blaskiem przez 365 dni w roku. To nam pokazuje, że jeśli nie znajdziemy czasu na odpoczynek, nie będziemy mieć energii, inspiracji i motywacji, gdy nadejdzie czas, by świecić!

Jesteśmy chronicznie zajęci. Zawsze na pełnych obrotach, dyspozycyjni, w niezdrowej euforii z powodu dnia wypełnionego nadmiarem zajęć.

Pamiętacie teorię Izaaka Newtona, że to, co się uniesie, musi spaść? To samo dotyczy naszej energii i poziomu stresu. Jeśli nie zrównoważymy swego aktywnego działania odpoczynkiem i po prostu byciem, czeka nas w końcu załamanie i wypalenie. Poziom wypalenia, lęku i braku poczucia szczęścia jest wciąż wysoki, ale wcale nie musi tak być.

Czy podobnie jak większość ludzi, masz kalendarz wypełniony po brzegi pracą i aktywnością społeczną, opieką nad wymagającą rodziną? Czy twój umysł nie może się nigdy wyłączyć, a może rozdajesz swój czas i energię każdemu wokół? Zmęczenie, wyczerpanie, przygnębienie, mówienie "tak" wbrew sobie, poczucie bycia wykorzystywanym, a kiedy robi się tego zbyt wiele, załamanie i pogubienie to ewidentne objawy, że coś jest nie w porządku, że musisz koniecznie zadbać o siebie i odpocząć.

Powrót do cykliczności, do pewnego rytmu dbania o siebie i swoje potrzeby, nawet jeśli tylko dwa razy w miesiącu, spowoduje wielką różnicę w twoim samopoczuciu oraz akcjach i reakcjach w pozostałym czasie. Życie w zgodzie z księżycem będzie twoją życiową zmianą. Dzięki niemu zyskasz czas, a także przestrzeń, aby dotrzeć do sedna tego, że tak się czujesz i tak żyjesz. Bardzo często wieczne zabieganie jest ucieczką od tego, co tak naprawdę zdarza się w życiu. Mówienie zawsze "tak" świadczy o chęci zadowolenia wszystkich i lęku przed powiedzeniem "nie". Zmęczenie i przygnębienie wynikają z braku zdolności do wyłączenia się i prawdziwego zrelaksowania, zamiast myśleć, że zawsze musisz coś robić, i mieć poczucie winy, jeśli tego nie robisz. Księżyc, znikając z nieba co miesiąc na kilka nocy, pokazuje z piękną prostotą - i bez winy - że aby świecić swym najjaśniejszym blaskiem, być w pełni swych mocy, trzeba po prostu dać sobie wolne. Powiedzieć "nie", zadbać o siebie, a niekiedy wycofać się i zająć realizowaniem własnych potrzeb.

Oczywiście nie zawsze można poprosić pracodawcę o wolny dzień na odpoczynek i zadbanie o siebie podczas nowiu, ale życie w harmonii z fazami księżyca umożliwia ci zrobienie tego. Możesz w swoim kalendarzu zarezerwować czas na pobycie w samotności. Choćby na godzinę zamknąć się w łazience i wziąć długą, gorącą kąpiel. Takie małe zmiany wniosą do życia istotną różnicę.

Życie w zgodzie z księżycem może być także potężnym narzędziem w planowaniu przyszłości. Już nie dasz się zaskoczyć falom dzikich emocji, pogrążających cię w otchłani rozpaczy, i nie będziesz reagować z tak niskiego poziomu. Zamiast tego, mając świadomość, że zbliża się pełnia, możesz wygospodarować w tym okresie czas dla siebie - na samopoznanie i dbałość o siebie.

Bądź wtedy po prostu z tym, co przeżywasz i co ci to pokazuje. Już samo to jest cennym doświadczeniem. Jesteś wtedy mniej skłonny do obwiniania kogokolwiek lub czegokolwiek, może z wyjątkiem księżyca. Biorąc odpowiedzialność za to, co czujesz, odzyskujesz z powrotem władzę nad swoim życiem.

Jesteś to winien sobie i tym, którzy cię otaczają, aby praktykować dbałość o siebie i odżywiać swą duszę. A jeśli jesteś zbyt zajęty, by wziąć sobie jeden dzień czy choćby kilka godzin wolnego raz lub dwa razy w miesiącu na odpoczynek, refleksję, odbudowanie więzi i dostrojenie się, to tym bardziej potrzebujesz żyć w zgodzie z księżycem.