Oto dwie najczęstsze odpowiedzi. Skąd wynika błąd?

8 : 4 (1+1) = ? To zagadka, która spędza sen z powiek wielu osobom dorosłym. To zadanie jest na poziomie szkoły podstawowej i jeśli pamiętamy to i owo z lekcji matematyki, to nie powinno stanowić ono większego problemu. Najczęstsze odpowiedzi to 1 i 4. Duża ilość osób wybiera jednak nieprawidłową odpowiedź. Skąd wynika ta pomyłka? Otóż największym błędem jest nieprawidłowe wykonywanie kolejności działań matematycznych, która prowadzi do błędnego rozwiązania.

Podpowiedź

Oto przypomnienie kolejności działań matematycznych:

Reklama

działania w nawiasach

potęgowanie i pierwiastkowanie

mnożenie i dzielenie

dodawanie i odejmowanie

Zobacz również: Zadanie matematyczne, które jest problematyczne nawet dla osób dorosłych

Czy znasz prawidłową odpowiedź?

Prawidłowa odpowiedź to: 4! Jaka jest kolejność wykonywania tego zadania? Najpierw należy zacząć od działania w nawiasie, następnie przejść do dzielenia, a na koniec zostawić mnożenie. Zadanie wykonane w tej kolejności powinno dać rozwiązanie: 4.

Poniżej na obrazku znajdziesz rozpisane zadanie matematyczne.

Zdjęcie Rozwiązanie zadania z mtematyki / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Tę prostą zagadkę dla piątoklasisty rozwiążą nieliczni. Czy tobie się uda podać wynik równania?

7 planszówek i karcianek, które ożywią każdą domówkę